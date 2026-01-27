Pjanić stao na kraj nagađanjima: Oglasio se i zvanično rekao da je kraj

Miralem Pjanić porukom na instagramu stavio tačku na sve spekulacije.

Izvor: Promo/FS BiH

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, Miralem Pjanić, danas je zvanično saopštio da je završio svoju igračku karijeru.

Iako su se prije nekoliko dana pojavile informacije da je Pjanić dogovorio jednogodišnji ugovor sa Aktobeom, aktuelnim učesnikom kazahstanske Premijer lige, sada je jasno da od toga nema ništa.

Tačku na sve spekulacije Pjanić je stavio objavom na instagramu.

"Proveo sam život svirajući svoju melodiju. Svaki dodir, svaki pas, svaki šut: jedna nota. Fudbal je bio moja muzika, teren moj klavir

Moj san je oduvijek bio da vam prenesem ljepotu ove igre. Danas, sa srcem punim zahvalnosti, mogu reći da je ova simfonija bila moj život. Bila je čast podijeliti je sa svima vama. Posebna zahvalnost ide mojoj porodici, koja mi je bila prva podrška i moja tiha snaga. Trenerima, mojim saigračima, s kojima sam dijelio snove, žrtve i pobjede. Stručnom štabu, doktorima i svima koji su radili iza scene. Navijačima, duši ove igre. Hvala vam svima što ste bili dio ove muzike", naveo je Pjanić.

Podsjećamo, Pjanić je posljednji angažman imao u redovima ruskog CSKA iz Moskve. Prije odlaska u Rusiju, Pjanić je nosio dresove brojnih klubova, među kojima su Šaržah, Barselona, Bešiktaš, Juventus, Roma, Lion i Mec. Najdublji trag ostavio je u Juventusu, s kojim je osvajao trofeje i bio jedan od ključnih igrača veznog reda.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka, čime se svrstao među najistaknutije fudbalere u istoriji bh. tima. Zanimljivo je da je kao omladinac nastupao za mlađe selekcije Luksemburga, prije nego što je izabrao da igra za BiH.