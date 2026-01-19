logo
Miralem Pjanić odustao od penzije? Postaje najplaćeniji u istoriji lige?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bivši bosanskohercegovački reprezentativac, koji je u decembru 2025. zvanično objavio kraj karijere, ipak se navodno predomislio…

Miralem Pjanić odustao od penzije Izvor: MN PRESS

Prema informacijama poznatog ruskog insajdera Ivana Karpova i tvrdnjama kazahstanskih medija, Pjanić je dogovorio jednogodišnji ugovor sa Aktobeom, aktuelnim učesnikom kazahstanske Premijer lige.

Tridesetpetogodišnji vezista će uz legendarnog Portugalca Nanija (39), postati najplaćeniji fudbaler prvenstva Kazahstana. Iako tačne cifre još nisu zvanično objavljene, poznato je da je dosadašnji rekord držao Rus Andrej Aršavin sa milion dolara godišnje.

Zasad nema zvanične potvrde o povratku “penzionera” Pjanića, koji je posljednji angažman imao u redovima ruskog CSKA iz Moskve.

Prije odlaska u Rusiju, Pjanić je nosio dresove brojnih klubova, među kojima su Šaržah, Barselona, Bešiktaš, Juventus, Roma, Lion i Mec. Najdublji trag ostavio je u Juventusu, s kojim je osvajao trofeje i bio jedan od ključnih igrača veznog reda.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka, čime se svrstao među najistaknutije fudbalere u istoriji bh. tima. Zanimljivo je da je kao omladinac nastupao za mlađe selekcije Luksemburga, prije nego što je izabrao da igra za BiH.

(MONDO)

