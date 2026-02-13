"Jaka grupa, ali i mi smo jaki": Ovako je Veljko Paunović reagovao na žrijeb za Srbiju

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović prokomentarisao žrijeb za Ligu nacija.

Izvor: YouTube/Fudbalski savez Srbije/printscreen

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na novom početku i sa novim selektorom započinje novi takmičarski ciklus, a čini se da posao uopšte neće biti lak! Selektor Srbije Veljko Paunović iznio je prve impresije poslije žrijeba u Briselu koji je "orlovima" podario rivale i duele u novom ciklusu Lige nacija, protiv Njemačke, Holandije i Grčke.

"Uzbudljivi rivali, ali prije svega jedna jako dobra organizacija, lijep događaj. Možda nismo dobili protivnike kojima smo se nadali, ali imali smo u vidu da ćemo za rivale imati selekcije koje su među deset najboljih u svijetu i Evropi. Bili smo spremni za bilo kakav ishod, radujemo se svakom pritivniku. Jaka grupa, ali mi smo jaki, treba da vjerujemo u sebe. I daćemo sve od sebe. Vjerujem da će biti izvanredna atmosfera u svim mečevima koje budemo igrali kod kuće. Takav spektakl ne smije niko da propusti", rekao je Paunović i dodao: "Jedan dobar test i proba za nas. Svim srcem treba da zagrizemo i damo najbolji učinak. Igračima znače ovakve utakmice, mislim da će ekipa da raste u svakom od mečeva koje budemo igrali."

Tokom grupne faze Lige nacija, koja se igra u jesen 2026. godine, Srbija će igrati protiv selekcije Grčke na čijoj će klupi biti srpski stručnjak Ivan Jovanović.

"I to je jedna zanimljivost koja daje dodatno utakmici na vrijednosti. Izvanredan stručnjak koji dobro poznaje grčki, ali i naš fudbal. Sa te strane imaju veliki adut, a s druge strane mi se uzdamo u sebe i spremićemo se za svakog protivnika dobro", rekao je selektor Srbije.

Srbija će i ove godine igrati protiv najboljih evropskih selekcija. Drugi put uzastopno reprezentacija se nalazi u A diviziji Lige nacija, a selektor Veljko Paunović zadovoljan je zbog toga.

"To je ishod jednog dobrog rada, uspjeha da smo se održali među 16 najboljih u Evropi. Dobra polazna tačka, ali sada treba da gledamo da idemo dalje, moramo da se takmičimimo i da budemo jako dobro pripremljeni, da znamo da možemo svakog protivnika da pobijedimo", zaključio je selektor Veljko Paunović.