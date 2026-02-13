Ovo je raspored Srbije u Ligi nacija: Počinje utakmicom u kojoj "orlovi" moraju da pobijede

Fudbalska reprezentacija Srbije zna raspored u Ligi nacija, za mečeve koji se igraju tokom jeseni.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije saznala je da će u predstojećem izdanju Lige nacija igrati protiv tri veoma jake selekcije. Tokom jeseni 2026. godine ekipu selektora Veljka Paunovića očekuju susreti protiv Njemačke, Holandije i Grčke, a cilj će biti opstanak u elitnom društvu evropskog fudbala, gdje je Srbiji sasvim sigurno i mjesto.

Neće biti lako, a za ostvarenje planova veoma je bitan i raspored utakmica. Srbija će takmičenje početi utakmicom protiv Grčke na svom terenu, a završiti gostovanjem istom rivalu - upravo su to mečevi na kojima će im bodovi biti najpotrebniji, jer se čini da su Grci tim koji im je najpribližniji po kvalitetu.

Između te dvije utakmice Srbija će dočekati Holandiju i gostovati Njemačkoj, pa zatim "zamijeniti" mjesta odigravanja sa tim selekcijama, odnosno gostovati Holandiji i dočekati Njemačku. Svi mečevi igraju se u roku od mjesec i po dana. Takmičenje počinje krajem septembra i u prvom prozoru se igraju četiri utakmice, dok će posljednja dva susreta biti na programu polovinom novembra.

Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20.45

Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18.00

Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20.45

Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20.45

Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20.45

Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20.45

Dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe u A diviziji izboriće plasman u četvrtfinale takmičenja, dok će trećeplasirana ekipa nastaviti takmičenje u baražu za opstanak. Posljednjeplasirani tim u grupi seli se u niži rang. Srbija je u prethodnom izdanju Lige nacija zauzela treće mjesto, a zatim u dvomeču bila uspješnija od Austrije i tako zadržala status u eliti.