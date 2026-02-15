"Zvao me je Dušan Alimpijević": Iskusni as se vraća u reprezentaciju Srbije

Nekadašnji košarkaš Zvezde Luka Mitrović staviće se na raspolaganje selektoru Srbije.

Iskusni centar Luka Mitrović dobio je poziv selektora Srbije Dušana Alimpijevića za važne mečeve protiv Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Konačan spisak još uvijek nije objavljen, ali su neka imena već poznata. U intervjuu za "Mozzarsport", član CSKA je bio iskren o svom statusu u reprezentaciji.

U prvom prozoru ga nije bilo jer u tom momentu nije imao klub, ali sada je spreman da kao jedan najstarijih pomogne na putu ka velikom cilju.

"U kontaktu sam. Ja sam toliko isključen od svega, nemam društvene mreže. Ne znam ni da li je izašao spisak, ali sam na njemu. Bilo je kontakta i pre prvog prozora, ali ja u tom trenutku nisam imao klub, nisam bio u takmičarskoj formi i nije bilo realno da se nađem na spisku prije momaka koji su igrali. Ne bi bilo ni fer prema njima. Sada, kada sam ovdje i kada bude bila pauza u VTB ligi, ne postoji nikakva prepreka da budem dio reprezentacije. Uvijek je čast biti dio svega toga i počastvovan sam što ću pomoći mladoj ekipi."

Alimpijević je predvodio "orlove" tek na dvije utakmice i Mitroviću se dopada kako se odvija čitava situacija.

"Kako je mogla da izgleda poslije dva treninga? Svi oni dolaze iz svojih sistema, dolazite u novu ekipu kod trenera koji za dva dana mora da bude alhemičar, da napravi nešto, a utakmice su veoma bitne. Porazi u takvim utakmicama mogu da budu značajni, tako da je bilo veoma važno što su pobijedili. Sada će biti malo lakše, jer su se već stvorile određene konture."

Luka je uvijek bio tu kada Srbija zove, ali nije bio u sastavu za najveća takmičenja. Uvijek je bio iskren prema sebi, ali i selektoru...

"To je specifična situacija. Imao sam komunikaciju sa selektorom Pešićem prije dva prvenstva i saopštio sam mu oba puta da nisam spreman. To su bili stavovi kojih sam se držao, bile su to teške odluke, ali su to bili momenti kada sam završavao ugovor sa Zvezdom, potpisivao novi. Vratio sam se poslije nekog vakuuma i teškom mukom na nivo Evrolige. Napravio sam procjenu da jedino u tom ritmu, sa slobodnim ljetom gdje mogu da se posvetim zdravlju, mogu da produžim karijeru. Procjena je bila da bez tog ljeta teško mogu da izguram sezonu zdrav i bez povreda. To je bila isključivo moja odluka i zbog svojih odluka sam se rijetko kajao. Da li sam propustio priliku da se nađem na nekom velikom takmičenju – jesam, ali sam isto tako sebi produžio karijeru, jer prethodnih sezona nisam imao velikih problema, prije svega sa koljenima. Sada funkcionišem normalno, a bio sam na raskrsnici poslije Bamberga, gdje je bilo pitanje da li ću uopšte moći da igram."

Kaže da je izbor Dušana Alimpijevića za novog selektora bio logičan i da ne postoji bolji trener za nasljednika Svetislava Pešića.

"Poslije Karija, koji je to uradio na pravi način, mislim da ne postoji bolja opcija za reprezentaciju od Duleta. Nova energija, novi impuls. Čovjek kome je toliko stalo – baš prava osoba za to. Vidio sam kako je vodio utakmice protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, kao da je finale Olimpijskih igara. To je zarazna, dobra energija koja se prenosi na mladu ekipu. Mislim da će ta njegova energija biti bitan faktor u odazivanju igrača u budućnosti. Vidim da pokušavaju da ostvare bližu komunikaciju sa igračima tokom sezone. Vidim dobru želju sa njegove strane. Naravno, znanje je već pokazao", kaže iskusni as.

