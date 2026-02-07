Luka Mitrović blista: Otišao iz Zvezde, potpisao za velikana i izdominirao

Luka Mitrović je odigrao najbolju partiju do sada u karijeri u dresu CSKA iz Moskve.

Izvor: Facebook/CSKA Basketball

Imao je Luka Mitrović ugovor sa Crvenom zvezdom, ali mu je na početku sezone saopšteno da se na njega ne računa, Dugo je bio bez kluba, a onda se otvorilo mjesto u Rusiji i potpisao je za CSKA. Sada je u dresu "armejaca" briljirao i proglašen je za igrača utakmice.

CSKA je u kupu savladao Parmu iz Perma 88:83, a Mitrović je upisao 19 poena, imao je 5 skokova i 2 asistencije za 22 minuta provedena u igri. Jedini efikasniji od njega bio je Viktor Sandersa sa 24 poena, 8 asistencija i 5 skokova u poraženoj ekipi.

Otkako je došao u CSKA Mitrović prosječno ima 6,5 poena i 4,8 skokova uz 1,7 asistencija po meču. Iskusni 32-godišnji centar se za sada dobro uklopio u tim.

CSKA je trenutno prvi u VTB ligi sa 23 pobjede i 2 poraza ispred Uniksa koji ima poraz više, dok su Lokomotiva Kubanj i Zenit daleko. Klub iz Moskve koji sa klupe vodi Emil Rajković se nada da bi u narednim sezonama ipak mogao da se vrati i u Evroligu.