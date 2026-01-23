logo
Porodici žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu 375.000 evra odštete

Porodici žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu 375.000 evra odštete

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Viši sud u Novom Sadu obavezao „Infrastrukturu železnice Srbije” i državu Srbiju da porodici žrtve pada nadstrešnice isplate 375.000 evra odštete zbog duševnih bolova.

Porodice žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu dobijaju 375.000 evra odštete Izvor: Fonet

Viši sud u Novom Sadu donio je presudu kojom je obavezao preduzeće "Infrastruktura železnice Srbije" i Srbiju da članovima porodice jednog od nastradalih u padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici solidarno isplate 375.000 evra za pretrpljene duševne bolove usljed smrti bliskog lica.

Oni su obavezani da isplate po 102.333 evra licima K. M. i K. V, a K. M. i K. T. po 85.280 evra.

Dužni su da ovaj iznos isplate u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, a istom presudom tuženi su obavezani da tužiocima solidarno nadoknade troškove parničnog postupka, objavljeno je na sajtu Višeg suda u Novom Sadu.

Protiv ove presude, koja je donesena u parničnom postupku, dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Novom Sadu.

Ovaj sud prethodno je donio odluku da isplate ukupno 239.000 evra R. Z. i R. Z. na ime nematerijalne štete usljed smrti bliskog lica, zatim B. P, I. R. i M. R. ukupno 166.300 evra, kao i Š. R. i Š. L. ukupno 81.000 evra.

U toku su još tri parnična postupka.

Prilikom pada nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine poginulo je 16 ljudi.

U vezi sa ovim slučajem u toku je krivični postupak protiv više osoba.

