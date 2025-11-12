"Nije mi dobro, ali ne odustajem": Dijana Hrka nastavlja štrajk glađu

Dijana Hrka obratila se medijima i otkrila u kakvom je stanju.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, žrtve jedne od 16 žrtava u padu nadstrešnice Željezničke stanice 1. novembra 2024. u Novom Sadu, obratila se medijima danas u 16 časova kada je otkrila u kakvom je stanju. Ona je stupila u štrajk glađu u nedjelju 2. novembra i danas je 11. dan njenog štrajka glađu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u utorak 11. novembra rekao da su razgovarali i pozvao je još jednom Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu zbog svog zdravlja.

"Malo više sam malaksala, pao mi je pritisak. Nije mi dobro.

Ako mi ne bude dobro, pristaću na infuziju, ali ne odustajem od štrajka. Ostajem ovdje, šta bude biće", poručila je Dijana Hrka.

U toku dana dolazilo je vozilo Hitne pomoći do njenog šatora. Utvrdili su, prema pisanju beogradskih medija, da je u lošem stanju nakon 11 dana štrajka glađu.