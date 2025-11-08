logo
Vučić pozvao na razgovor Dijanu Hrku: "Spreman sam da je primim u Predsjedništvu"

Vučić pozvao na razgovor Dijanu Hrku: "Spreman sam da je primim u Predsjedništvu"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Vučić je pozvao Dijanu Hrku na razgovor.

Vučić je pozvao Dijanu Hrku na razgovor Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel/PRVA TV/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo se obratio Dijani Hrki, majki Stefana Hrke, jednog od 16 stradalih u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. Ona je stupila u štrajk glađu u nedjelju 3. novembra kada je iznela svoja tri zahtjeva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora), a predsednik Srbije ju je zamolio da prekine sa štrajkom glađu i pozvao ju je na razgovor.

"Ja sam uvijek spreman, bez obzira na to, što je sama gospođa Hrka, uzvikivala najteže moguće uvrede na moj račun sa svojim pristalicama. Tako mi je jasan njihov stav, spreman sam da je primim. Spreman sam da je saslušam i da razgovaram, nudim razgovor svima uvijek i još jednom je molim da prekine.

Isto molim i gospodina Uglješu Mrdića, vidim da mu teško pada ovaj štrajk glađu. Dijana Hrka ne sme da se igra sa svojim zdravljem, želim joj brz oporavak. Ja nemam lično ništa protiv nje, čak i protiv uvreda.

Primiću je u Predsjedništvu ako je zainteresovana za stvaran razgovor. Nemam taj problem", rekao je Vučić.

Da podsjetimo, Dijana Hrka štrajkuje glađu od nedjelje 2. novembra u šatoru u Takovskoj ulici pored Narodne skupštine. U nedjelju u večernjim časovima okupili su se građani koji je podržavaju, dok su se istovremeno u kampu ispred Skupštine Srbije okupili građani i umalo je izbio sukob dvije okupljene grupe građana koji je spriječila policija.

