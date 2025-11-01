logo
Šesnaest bijelih ruža za 16 žrtava: Banjalučani i studenti odali počast žrtvama novosadske tragedije (FOTO/VIDEO) 2

Šesnaest bijelih ruža za 16 žrtava: Banjalučani i studenti odali počast žrtvama novosadske tragedije (FOTO/VIDEO)

Autor Dragana Božić
2

Banjalučani su danas u kampusu Univerziteta odali počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Banjalučani odali počast žrtvama pada nadstrešnice Izvor: Mondo/Slaven Petković

Sa 16 minuta šutnje i 16 bijelih ruža na stolicama Banjalučani su danas na mirnom komemorativnom skupu odali počast žrtvama pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Prisutnima su se obratili studenti, pročitavši imena svih žrtava i podsjetivši na borbu studenata u Srbiji za istinom i pravdom.

„1 godina, 16 žrtava, 0 odgovornih. Svim srcem za Novi Sad – mi smo tu uz vas!“, naveli su studenti u pozivu objavljenom na Instagram profilu bl.studentizastudente.

Banjalučki studenti su i ranije organizovali skupove podrške kolegama u Srbiji, uz traženje odgovornosti za poginule u Novom Sadu i druge žrtve korumpiranih sistema.

Posljednji protestni skup je u Banjaluci održan 15. marta, kada su se stotine studenata i građana okupile u Kampusu. Jedna od najupečatljivijih parola na tom skupu je bila „Na ulicama Beograda i Novog Sada ima i djece ovog grada“.

Podsjećamo, prilikom pada rekonstruisane nadstrešnice 1. novembra 2024. godine u 11:52 sati na licu mjesta poginulo je 14 ljudi, među kojima je bilo četvoro djece i tinejdžera. Teško su povrijeđene tri osobe, od kojih je jedna preminula sredinom novembra, druga u martu, a Teodora Martinko je preživjela.

U padu nadstrešnice zgrade novosadske Željezničke stanice poginuli su: Nemanja Komar, Anđela Ruman, Đorđe Firić, Valentina Firić, Sara Firić, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Ćirić Arbutina, Stefan Hrka, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goranka Raca, Anja Radonjić i Vukašin Crnčević.

Darko

Što je bitno da su "studenti" tu bili? Jesi li ti "studenti" neka posebna sorta ljudi? Na svakom koraku nekakva politika i propaganda. Znate - ima pametnih i glupih studenata.

Nije Ruža

Pokoj im duši!

