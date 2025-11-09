logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dijana Hrka odgovorila Vučiću: Zašto se bojite svog naroda?

Dijana Hrka odgovorila Vučiću: Zašto se bojite svog naroda?

Autori Vesna Kerkez Autori n1
0

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u tragediji na novosadskoj željezničkoj stanici, nastavlja štrajk glađu ispred Narodne skupštine Srbije.

Hrka odgovorila vučiću Izvor: Fonet

Kaže da dane ne broji, da se osjeća dobro i da nema namjeru da odustane od borbe za, kako ističe, pravdu za svog sina i sve žrtve stradale u padu nadstrešnice.

Hrka se osvrnula i na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u subotu rekao da je spreman da razgovara s njom "pod jednim uslovom" i da mu je "savjest čista".

"Prvo, nije me direktno pozvao – pozvao me preko medija. I to opet – njegovih medija. Rekao je jednu rečenicu koja mi je zaparala uši. Nisam fakultetski obrazovana, ali mogu da vidim šta on traži i šta je rekao. Rekao je: ‘Ona je mene vrijeđala, ali ja ću njoj oprostiti.’ Ja pitam predsjednika – godinu dana vrijeđa sve nas, zaprijetio je da će nas uništiti u cijelom svijetu. Trebam li ja njemu da oprostim ono što je rekao za subotu – ‘igra se neka utakmica’, što se vozio vozom i rekao da mu nedostaju Toma i Vesić – šta ja treba da kažem na to? Trebam li ja da budem uvrijeđena ili on? Ja njemu neću oprostiti", rekla je Hrka, prenosi N1.

Navela je i da ne razmišlja o motivima Vučićevog poziva.

"Neka on razmišlja o tome, on je predsjednik, on se u sve miješa. Ako misli da želi da razgovara, neka dođe ovdje, pred svim ljudima i pred svim medijima. Ako se boji skandiranja, to je njegov problem, ne moj. On je okupio ljude koje plaća i dalje ih plaća. To su mafijaši, to su kriminalci – i on je povrijeđen, ja nisam povređena?"

Dodala je da bi predsjednika pitala "zašto se boji svog naroda, a ne boji se da izađe među osuđenike".

Hrka već osmi dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, boraveći u šatoru na ulici i spavajući na paletama, budući da joj policija nije dozvolila da priđe zgradi parlamenta. Na platou, koji obezbjeđuje policija, danima se okupljaju pristalice Srpske napredne stranke, ali se poslednjih dana, kako navodi N1, više ne čuje muzika koja je ranije dopirala iz pravca Ćacilenda. Zahvalila je svima koji joj pružaju podršku i onima koji s njom provode noći u šatorima.

Dijana Hrka započela je štrajk glađu 2. novembra, dan nakon komemorativnog skupa održanog u Novom Sadu povodom godišnjice nesreće u kojoj je poginulo 16 osoba. Traži, kako je ranije poručila, procesuiranje odgovornih za tragediju, puštanje na slobodu svih pritvorenih studenata i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dijana hrka nadstrešnica Aleksandar Vučić štrajk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ