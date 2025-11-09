Dijana Hrka odgovorila Vučiću: Zašto se bojite svog naroda?

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke koji je poginuo u tragediji na novosadskoj željezničkoj stanici, nastavlja štrajk glađu ispred Narodne skupštine Srbije.

Izvor: Fonet

Kaže da dane ne broji, da se osjeća dobro i da nema namjeru da odustane od borbe za, kako ističe, pravdu za svog sina i sve žrtve stradale u padu nadstrešnice.

Hrka se osvrnula i na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u subotu rekao da je spreman da razgovara s njom "pod jednim uslovom" i da mu je "savjest čista".

"Prvo, nije me direktno pozvao – pozvao me preko medija. I to opet – njegovih medija. Rekao je jednu rečenicu koja mi je zaparala uši. Nisam fakultetski obrazovana, ali mogu da vidim šta on traži i šta je rekao. Rekao je: ‘Ona je mene vrijeđala, ali ja ću njoj oprostiti.’ Ja pitam predsjednika – godinu dana vrijeđa sve nas, zaprijetio je da će nas uništiti u cijelom svijetu. Trebam li ja njemu da oprostim ono što je rekao za subotu – ‘igra se neka utakmica’, što se vozio vozom i rekao da mu nedostaju Toma i Vesić – šta ja treba da kažem na to? Trebam li ja da budem uvrijeđena ili on? Ja njemu neću oprostiti", rekla je Hrka, prenosi N1.

Navela je i da ne razmišlja o motivima Vučićevog poziva.

"Neka on razmišlja o tome, on je predsjednik, on se u sve miješa. Ako misli da želi da razgovara, neka dođe ovdje, pred svim ljudima i pred svim medijima. Ako se boji skandiranja, to je njegov problem, ne moj. On je okupio ljude koje plaća i dalje ih plaća. To su mafijaši, to su kriminalci – i on je povrijeđen, ja nisam povređena?"

Dodala je da bi predsjednika pitala "zašto se boji svog naroda, a ne boji se da izađe među osuđenike".

Hrka već osmi dan štrajkuje glađu ispred Skupštine Srbije, boraveći u šatoru na ulici i spavajući na paletama, budući da joj policija nije dozvolila da priđe zgradi parlamenta. Na platou, koji obezbjeđuje policija, danima se okupljaju pristalice Srpske napredne stranke, ali se poslednjih dana, kako navodi N1, više ne čuje muzika koja je ranije dopirala iz pravca Ćacilenda. Zahvalila je svima koji joj pružaju podršku i onima koji s njom provode noći u šatorima.

Dijana Hrka započela je štrajk glađu 2. novembra, dan nakon komemorativnog skupa održanog u Novom Sadu povodom godišnjice nesreće u kojoj je poginulo 16 osoba. Traži, kako je ranije poručila, procesuiranje odgovornih za tragediju, puštanje na slobodu svih pritvorenih studenata i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.