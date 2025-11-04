Vučić zamolio Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu: "Čuvajte zdravlje i primite još jednom moje saučešće"

Vučić je zamolio Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu.

Izvor: ATA Images/Anotnio Ahel/PRVA TV/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na kraju gostovanja u emisiji "Ćirilica" kod novinara Milomira Marića poslao poruku gospođi Dijani Hrki, majci Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, i zamolio ju je da prestane sa štrajkom glađu. Ona je, da podsjetimo, započela štrajk glađu u nedjelju 2. novembra kada je iznijela i svoja tri zahtjeva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora).

"Iskoristio bih priliku, molim gospođu Hrku da prekine štrajk glađu, kao i Uglješu Mrdića i veterane sa njim. Molim vas da to ne činite. Razumijem političke performanse, sve razumijem.

Imam ogromno poštovanje prema tome što znam kolika je bol kada se izgubi dijete. Molim vas, primite moje saučešće još jednom. Ali vas molim da ne škodite svom zdravlju. Čuvajte svoje zdravlje, a pravdu ćemo izgurati do kraja i znaće se precizno ko je odgovoran

A za to nismo nadležni ni vi ni ja, molim vas da to učinite zbog sebe. Tapšu vas po ramenu, ali ne zbog empatije. Svi oni imaju svoje interese, ništa drugo. Spreman sam da primim sve najteže udarce", rekao je Vučić.

Da podsjetimo, Dijana Hrka štrajkuje glađu od nedjelje 2. novembra u šatoru u Takovskoj ulici pored Narodne skupštine. U nedjelju u večernjim časovima okupili su se građani koji je podržavaju, dok su se istovremeno u kampu ispred Skupštine Srbije okupili građani i umalo je izbio sukob dvije okupljene grupe građana koji je spriječila policija.