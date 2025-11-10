"Pozvao sam je u Predsjedništvo na sastanak": Vučić razgovarao sa Dijanom Hrkom

Predsjednik Srbikje Vučić je izjavio da je razgovarao sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem.

Izvor: BuducnostSrbijeAV/Instagram

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jutros razgovarao sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem koji danima štrajkuju glađu kod Skupštine Srbije.

"Razgovarao sam jutros telefonom sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem. Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu, a gospođu Hrku pozvao u Predsedništvo na sastanak. Svi dobri ljudi u Srbiji zabrinuti su za njihovo zdravlje i molim se, i nadam, da će donijeti odluku o prekidu štrajka", naveo je Vučić.