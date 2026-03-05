logo
Vlada FBiH podržala inicijativu za zabranu fizičkog kažnjavanja djece

Autor Nikolina Damjanić
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podržala je inicijativu za zabranu fizičkog kažnjavanja djece, odobravajući pokretanje procesa izmjena Porodičnog zakona.

kaiš, zlostavljanje djece Izvor: ARVD73/Shutterstock

Cilj je osigurati zakonsku zaštitu djece i njihova prava u svim okruženjima – porodici, školama i drugim institucijama.

Inicijativu je uputila Vildana Bešlija, delegatkinja u Domu naroda Parlamenta FBiH (Naša stranka), koja ističe da nasilje nad djecom ne smije biti tolerisano ni u jednom kontekstu.

„Dijete nije ničije vlasništvo, već nosilac punih prava. Zabrana fizičkog kažnjavanja mora biti primjenjiva svuda, jer zaštita dostojanstva i prava djece mora biti naš prioritet“, kazala je Bešlija.

Ona je dodala da Federacija BiH ovim potezom može napraviti civilizacijski iskorak i uskladiti se sa evropskim i međunarodnim standardima zaštite djece.

Bešlija podsjeća da zabrana fizičkog kažnjavanja već postoji u zakonodavstvu Republike Srpske i naglašava potrebu za pravnom ujednačenošću i jednakošću zaštite djece u cijeloj zemlji.

Iz Naše stranke navode da je većina zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju, već implementirala ovakvu zabranu.

