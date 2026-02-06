Vlada FBiH izdvaja 28 miliona KM za podršku sektoru male privrede

Vlada Federacije BiH danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku o utrošku 28 miliona KM za podršku sektoru male privrede.

Izvor: Vlada FBiH

Sredstva se raspodjeljuju po projektima utvrđenim programima i biće isplaćena korisnicima kao nepovratna sredstva, saopšteno je iz federalne Vlade.

Resorno ministarstvo raspisuje javne konkurse za dodjelu grant sredstava.

Od 28 miliona 22 miliona KM predviđeno je za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Ova sredstva dodijeliće se korisnicima u skladu s kriterijima utvrđenim u Programu, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa poticaja za razvoj male privrede u Federaciji BiH.

Pet miliona KM namijenjeno je za projekt Izgradnje poduzetničkih zona dok milion KM ide za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture i poticaj komorama.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju s ciljem usklađivanja sa postojećom regulativom EU i preporukama FATF-a (Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca) u vezi sa oblastima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.