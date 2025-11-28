logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlada FBiH ograničila cijenu peleta

Vlada FBiH ograničila cijenu peleta

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Vlada Federacije BiH (FBiH) donijela je danas odluku da prodajna cijena peleta po toni ne može prelaziti više od 480 KM plus PDV u trgovini na veliko i 540 KM plus PDV u trgovini na malo u svim pakovanjima.

Cijena peleta Izvor: Shutterstock

Na današnjoj telefonskoj sjednici federalne Vlade propisano je i da je drveni pelet prirodni energent, odnosno obnovljivo bio-gorivo, proizvedeno iz bio-mase, valjkastog oblika promjera od šest do osam milimetara i dužine od 3,15 do 40 milimetara, vlažnosti ispod 10 odsto.

Odluka se primjenjuje do 31. decembra, a danom njenog donošenja prestaje da važi ranije donesena odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna i kantonalna tržišna inspekcija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlada FBiH pelet cijena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ