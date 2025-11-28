Vlada FBiH ograničila cijenu peleta

Vlada Federacije BiH (FBiH) donijela je danas odluku da prodajna cijena peleta po toni ne može prelaziti više od 480 KM plus PDV u trgovini na veliko i 540 KM plus PDV u trgovini na malo u svim pakovanjima.

Izvor: Shutterstock

Na današnjoj telefonskoj sjednici federalne Vlade propisano je i da je drveni pelet prirodni energent, odnosno obnovljivo bio-gorivo, proizvedeno iz bio-mase, valjkastog oblika promjera od šest do osam milimetara i dužine od 3,15 do 40 milimetara, vlažnosti ispod 10 odsto.

Odluka se primjenjuje do 31. decembra, a danom njenog donošenja prestaje da važi ranije donesena odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna i kantonalna tržišna inspekcija.