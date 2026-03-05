Pravite li i vi ove greške pri pranju zuba? Stomatolog objašnjava pravilan način održavanja higijene

Saznajte koje su najčešće greške pri održavanju oralne higijene prema savjetima dr stomatologije Darija Malića. Otkrijte kakva četkica je najbolja za vaše zube, koju pastu izabrati i šta još morate koristiti uz video prikaz tehnike pranja.

Mnogi pacijenti vjeruju da je samo pranje zuba dovoljno za zdrav osmijeh, ali realnost u stomatološkim ordinacijama pokazuje drugačije. Malić ističe da su najčešći problemi s kojima se susreće direktna posljedica loših navika koje svakodnevno ponavljamo, uključujući i neredovne odlaske na preglede. O tome kako prevazići barijere koje nas sprečavaju da redovno posjećujemo ordinaciju, Malić je ranije detaljno govorio u našem tekstu.

Gdje najčešće griješimo?

Prema riječima dr Malića, neredovni odlasci stomatologu nisu jedini problem.

"Najčešće greške koje pacijenti prave jesu neadekvatna, odnosno nepravilna tehnika pranja zuba, negdje udružena sa neadekvatnim sredstvima za održavanje oralne higijene. Takođe, tu je nezdrava ishrana, prekomjerna upotreba slatkiša, energetskih pića i uopšteno nezdrave hrane."

Kako odabrati pravu četkicu i pastu?

Glavno oruđe u borbi protiv karijesa je četkica, ali ona mora ispunjavati stroge kriterijume kako bi bila efikasna, a ne štetna.

"Najbitnije sredstvo je četkica. Ona mora da bude mekana, odnosno vlakna četkice moraju biti meka i ravnosječena. Glava četkice treba da bude veličine koja zahvata 1 do 1,5 zub. Četkice koje nemaju ravnosječena vlakna uglavnom ne obavljaju svoju funkciju kako treba, jer ne zahvataju kompletnu površinu zuba."

Kada je riječ o pasti, fokus ne treba biti na brendu, već na sastavu:

"Pasta za zube je jako bitna, a napomenuću da ona mora da sadrži fluor i to u određenim koncentracijama."

Kompletna higijena: Više od same četkice

Da bi oralna higijena bila potpuna, dr Malić naglašava važnost dodatnih sredstava koja čiste prostore do kojih vlakna obične četkice ne mogu dosegnuti.

"Važno je još da koristimo interdentalnu četkicu koja služi za čišćenje prostora između dva zuba, zubni konac i na samom kraju čistač za jezik. Ukoliko očistimo zube, a ne iskoristimo čistač za jezik, oralna higijena nije u potpunosti odrađena."

Zaključak je jasan – nije dovoljno samo prati zube, već je ključan pravilan izbor sredstava i, što je najvažnije, sama tehnika pranja.

U nastavku pogledajte video prikaz pravilne tehnike pranja zuba koji će vam pomoći da primijenite ove savjete u praksi:

