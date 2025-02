Otac maloljetnog dječaka demolirao zubarsku ordinaciju, pa sam sebe prijavio policiji

Incident u domu zdravlja "Dr Milorad Vlajković" u Barajevu dogodio se kada se dječaku pogoršalo stanje nakon popravke zuba.

Otac maloljetnog dječaka (25) demolirao je zubarsku ordinaciju u domu zdravlja "Dr Milorad Vlajković" u Barajevu u subotu, 8. februara, nekog čega je sam sebe prijavio policiji, saznaje Kurir. Protiv njega će biti podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Prema riječima izvora, muškarac je navodno u svojoj izjavi naveo "da je to uradio jer zaposleni u Domu zdravlja nisu uspjeli da njegovom maloljetnom sinu pruže adekvatnu medicinsku pomoć".

"Sve je, navodno, počelo u četvrtak, 6. februara, kada je čovjek sa suprugom doveo dijete od pet godina kod zubara u dom zdravlja u Barajevu. Dečak se žalio na bol u zubu, a pre posjete stomatologu roditelji su primjetili da on iznad jedinice koja ga boli ima 'iglicu kroz koju curi gnoj'", objašnjava naš sagovornik šta je prethodilo demoliranju ordinacije.

Kako dalje objašnjava, u domu zdravlja dijete je pregledala zubarka S. R, koja je zaključila da je jedino rješenje da se zub izvadi.

"Otac je u svojoj izjavi policiji, navodno, naveo da zubarka posle vađenja zuba djetetu nije dala nikakvu propratnu terapiju, pa čak ni izvještaj da je zub izvađen", kaže izvor i dodaje da se dječak po povratku kući tog, ali i narednog dana žalio na bolove, ali da su mislili da je to uobičajena reakcija na vađenje zuba.

"U noći između 7. i 8. februara dječak je dobio visoku temperaturu i buncao je u snu. Ujutru smo mi roditelji uvideli da djetetu nije dobro, odveli smo ga u dom zdravlja kod pedijatra koji ga je poslao da izvadi krv i prepisao mu antibiotike. Zamolio sam pedijatra da pogleda ranu od vađenja zuba, ali sam dobio odgovor 'da ona nije stomatolog i da nema ništa sa tim'", navodi se u izjavi oca.

Djetetu se stanje pogoršalo

Međutim, kako djetetu nije bivalo bolje, roditelji su odlučili da dijete odvedu u Dečju bolnicu u Tiršovoj, koja je tog dana bila dežurna, a kako nisu imali izvještaj od stomatologa iz doma zdravlja u Barajevu, otac je najprije otišao tamo da uzme izvještaj. U domu zdravlja je, kako je rekao u policiji, zatekao samo jednu medicinsku sestru.

"Rekao je dalje da je sestri objasnio zbog čega je došao i dobio odgovor uz smeškanje: 'A, vi roditelji! To je djetetu od adrenalina!'. Kako je potom objasnio, poslije te rečenice on se razbjesnio, ušao u ordinaciju i počeo da ruši sve pred sobom. Oborio je dva kompjutera, šutnuo stolicu za pacijente, a sestra je za to vrijeme nemo gledala. Nakon izlaska joj je rekao: 'Doviđenja i prijatno'", kaže izvor Kurira i dodaje da je revoltirani čovjek po izlasku iz doma zdravlja, shvativši šta je uradio odmah pozvao policiju.

Policija je izašla na lice mjesta i rekli su mu da najprije hitno odvede dijete u Tiršovu, pa da se u ponedjeljak, 10. februara, javi u Policijsku stanicu, što je on i uradio.

"U Tiršovoj su lekari, kako je otac ispričao u policiji, ustanovili da je djetetu zub jedino smio da bude izvađen hirurškim putem i rekli da je loše zdravstveno stanje posljedica upale koju dijete ima nakon nepravilnog liječenja", zaključio je naš izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontak sa nadležnima iz doma zdravlja "Dr Milorad Vlajković" u Barajevu, ali oni nisu odgovorili na naša pitanja u vezi sa gore navedenim incidentom.

(Kurir/Mondo)