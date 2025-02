Počelo hapšenje zbog požara u domu za stare kod Barajeva! Policija upala u Ministarstvo, privedeni inspektori

Zbog požara u domu za stare "Ivanović", gdje je život izgubilo osam osoba, počelo je hapšenje u U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Srbije.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u toku je hapšenje nekoliko službenika ministarstva u nastavku velike akcije na suzbijanju korupcije.

Prema nezvaničnim informacijama, policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu hapsi inspektore koji su zloupotrebama ovlašćenja staračkom domu "Ivanović" u Barajevu omogućili rad i produženje radne dozvole, iako za to nije ispunjavao propisane uslove.

Podsjetimo, u ovom staračkom domu prošlog mjeseca je izbio požar u kojem je život izgubilo osmoro korisnika doma, a povrijeđeno još 13 korisnika, zbog čega je uhapšeno troje vlasnika doma protiv kojih je u toku istraga pred VJT u Beogradu.

Uhapšeni vlasnici doma

Bračni par Ivanović, Aleksandar i Gorica, zajedno sa sinom Milošem, uhapšeni su nakon požara u Domu za stare "Ivanović", nekoliko dana nakon tragedije. Nakon njihovog hapšenja otkriveno je da su računi ovog doma bili blokirani zbog duga od 11,6 miliona dinara.

Izvor: Društvene mreže / printscreen

Međutim, to nije jedini dug koji imaju. Porodica Ivanović je do prije manje od mjesec dana vodila Dom za stare u Velikoj Moštanici, ali je to preduzeće prinudno likvidirano zbog duga većeg od 4,1 miliona dinara. Ukupni dugovi ove porodice tako prelaze 15 miliona.

(Telegraf/Mondo)