Baku bijesan, poslali poruku Iranu: Azerbejdžan zaprijetio odgovorom poslije napada dronovima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana optužilo je Iran da je izveo napad dronovima na autonomnu eksklavu Nahčivan. Prema navodima iz saopštenja, jedan dron se srušio u blizini aerodroma, a drugi kod škole.

azerbejdžan Izvor: Shutterstock

Ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana u četvrtak je optužilo Iran da je izveo napad dronovima na njegovu eksklavu Nahčivan. Ministarstvo je u saopštenju navelo da se jedan dron srušio u blizini aerodroma u Nahčivanu, a drugi u blizini jedne škole. 

Azerbejdžan "najoštrije osuđuje ovaj incident", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Dva civila su povrijeđena, saopštilo je ministarstvo.

Azerbejdžan "zadržava pravo da preduzme neophodne uzvratne mjere", saopštilo je ministarstvo, dodajući da je pozvalo iranskog ambasadora kako bi uložilo protest.

"Takve akcije suprotne su normama i principima međunarodnog prava i doprinose povećanju tenzija u regionu", navodi se.

Iran nije priznao da je gađao Azerbejdžan, ali su se njegovi napadi širili nepredvidivo kako je rat odmicao, uključujući i regionalne zemlje i šire. Nahčivan je teritorijalno odvojen od ostatka Azerbejdžana.

On čini oko 6 odsto teritorije Azerbejdžana, pri čemu se između eksklave i ostatka Azerbejdžana nalazi pojas Jermenije širok oko 40 kilometara. Takođe se graniči sa bliskim saveznikom Azerbejdžana, Turskom, kao i sa Iranom.

Tagovi

azerbejdžan Iran

