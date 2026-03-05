logo
Amidžić potvrdio: Obezbijeđen novac za evakuaciju državljana BiH sa Bliskog istoka

Autor Haris Krhalić
1

Ministar Srđan Amidžić potvrdio da su osigurana sredstva za hitan povratak građana BiH iz ugroženih područja Bliskog istoka.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Srđan Amidžić, saopštio je jutros da su osigurana neophodna finansijska sredstva za povratak građana BiH koji su ostali zaglavljeni u kriznim područjima na Bliskom istoku.

Nakon eskalacije sukoba i napada SAD-a i Izraela na Iran, vazdušni saobraćaj u ovom dijelu svijeta pretrpio je ozbiljne poremećaje, ostavljajući brojne turiste i radnike, uključujući i državljane BiH, praktično zarobljene bez mogućnosti redovnog povratka kući.

Ministar Amidžić je istakao da je resor na čijem je čelu odmah reagovao kako bi se omogućila brza evakuacija.

„Ministarstvo finansija i trezora BiH jutros je izdalo pozitivno mišljenje i osiguralo sredstva za organizovanje povratka naših građana iz ugroženih područja Bliskog istoka. Očekujem da Savjet ministara BiH već tokom današnjeg dana donese zvaničnu odluku kako bi evakuacija počela što prije“, izjavio je Amidžić.

X men

Kad ce povrat pdv?

