Vlada RS osniva kancelariju za međunarodnu saradnju

Vlada Republike Srpske usvojila je uredbu o osnivanju kancelarije za međunarodnu saradnju.

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić istakao je tokom sjednice Vlade Srpske na Sokocu da je razlog za osnivanje unapređenje saradnje i zaštita interesa Srpske.

"Definisaće se dugoročne strategije i ojačati pozicija Republike Srpske u međunarodnom kontekstu", rekao je Klokić.

Predsjednik Vlade Savo Minić istakao je da je potrebno objediniti sve aktivnosti kada je riječ o međunarodnoj saradnji, jer Republika Srpska bilježi sve više posjeta zvaničnika drugih zemalja.

"To ćemo formirati u okviru postojećih kapaciteta, da bi objedinili sve aktivnosti kada je riječ i o razgovorima i projektima", naveo je Minić.