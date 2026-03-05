logo
Vlada RS osniva kancelariju za međunarodnu saradnju

Vlada RS osniva kancelariju za međunarodnu saradnju

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Vlada Republike Srpske usvojila je uredbu o osnivanju kancelarije za međunarodnu saradnju.

viber_image_2022-12-21_12-45-45-897.jpg Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić istakao je tokom sjednice Vlade Srpske na Sokocu da je razlog za osnivanje unapređenje saradnje i zaštita interesa Srpske.

"Definisaće se dugoročne strategije i ojačati pozicija Republike Srpske u međunarodnom kontekstu", rekao je Klokić.

Predsjednik Vlade Savo Minić istakao je da je potrebno objediniti sve aktivnosti kada je riječ o međunarodnoj saradnji, jer Republika Srpska bilježi sve više posjeta zvaničnika drugih zemalja.

"To ćemo formirati u okviru postojećih kapaciteta, da bi objedinili sve aktivnosti kada je riječ i o razgovorima i projektima", naveo je Minić.

