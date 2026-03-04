Influenseri bježe iz Dubaija: Raj koji su reklamirali za novac upravo im se srušio pod nogama

Marketinško carstvo u Dubaiju sudarilo se sa pravim životom.

Godinama su prodavali viziju Dubaija kao idealnog mjesta za život - bezbjedni raj bez poreza, luksuzni hoteli, sjajni soliteri, beskonačni odmori. Koristeći reklamne ugovore i poreske benefite, izgradili su onlajn sliku grada gdje je jedini problem izbor filtera za fotografiju. Ipak, kada su nad Dubaijem osvanule iranske rakete i dronovi, ta vještački kreirana stvarnost raspala se brže od zamka od pijeska na pustinjskom vetru.

Prvi snimci haosa pokazivali su upravo ono što se godinama nije vidjelo - strah, paniku i potpunu dezorijentaciju influensera koji su se do tada s ponosom hvalili pogledom iz apartmana na Palm Jumeirah.

Izraelska influenserka Hofit Golan, umjesto još jedne zatezujuće maske, objavila je na Instagramu video u kojem vrišti: "O moj Bože!", pokazujući zapaljenu zgradu pored svog prozora.

Britanski influenser, Vil Bejli, koji je obično prikazivao "perfektan lajfstajl", iznenada je snimao tragove presretnih raketa iznad Palm Jumeiraha, ponavljajući da su eksplozije bile samo "par metara od njegovog stana".

Njihov strah bio je izuzetno očigledan, jednako očigledan kao kontrast sa slikom luksuza koju su godinama prodavali svijetu.

"Dejli mejl" opisivao je scene kao iz filma katastrofe - influenseri koji su još ujutru pozirali sa pićima na plaži, za trenutak su panično bježali kada je dron udario u hotel Fairmont na Palm Jumeirahu, a vatra je munjevito progutala dio fasade. U pozadini su se čuli vrisci, a telefoni su drhtali u rukama.

Ovoga puta, ne od uzbuđenja zbog otvaranja novog kluba, već od čistog straha.

"Gardijan" je primijetio koliko je groteskno izgledalo to sudaranje - samo nekoliko sati ranije, Instagram je bio preplavljen snimcima iz prepunih klubova na plažama i fotografijama uz "late". A uveče, ljudi su tražili zaklon u podzemnim parkinzima luksuznih hotela, skrivajući se od ruševina.

Kada je situacija počela da izmiče kontroli, dio influensera nije čekao ni trenutak duže. Prema The New Arab, započeo je pravi egzodus najbogatijih. Ljudi koji su godinama reklamirali Dubai kao "najbezbjednije mjesto na svijetu", sada su plaćali i do 350.000 dolara za privatne avione i tjelohranitelje samo da bi napustili grad.

Drugi su bježali u Muskat i sklanjali se u hotele sa pet zvjezdica, posmatrajući kroz prozore kako im luksuzni svijet puca pred očima cijelog sveta. Potražnja za privatnim avionima bila je toliko velika, da avio-kompanije jedva da su uspijevale da ispune narudžbine.

To je slika koja savršeno sumira stil Dubaija - za novac se može kupiti sve, čak i put bjekstva.

Ovo nije prošlo nezapaženo u javnosti. Kako navodi France 24, na mrežama se podigao talas kritika - optužbe za otuđenost od stvarnosti, neznanje, eksploatisanje luksuza i potpuni nedostatak geopolitičke svijesti.

Novinarka Ema Ferej istakla je da je taj svijet bio i uvijek će biti vještački - izgrađen od filtera, izrezanih kadrova i reklamnih ugovora. Sada, kada se pojavila stvarna prijetnja, cijela ta digitalna scenografija pokazala se bezvrijednom. Balon je pukao, a ispod njega pojavila se istina. Njihov raj postojao je samo dok je mogao da se proda.

Haos se dobro vidi i u izvještajima AsiaOne. Influenseri, obično majstori poziranja, bili su potpuno slomljeni, stojeći na balkonima sa otvorenim ustima i snimajući rakete koje se probijaju nebom iznad Palme. Strah se ogledao na njihovim licima više nego bilo koja šminka. Mnogi su priznali da nisu bili apsolutno spremni za takve događaje.

Čitava ova provjera realnosti pokazuje koliko je lako za novac stvoriti vještački raj, a zatim koliko dramatično taj raj može da se sruši kada u igru uđe pravi život. Dubai, koji je prema pisanju "Tajmsa" i "Independenta" godinama gradio reputaciju oaze stabilnosti i luksuza, iznenada je otkrio krhkost cijelog tog marketinškog carstva.

Za influensere koji su godinama prodavali tu priču, ovo je bolan trenutak buđenja i vjerovatno najnefiltriraniji trenutak u njihovim karijerama.

