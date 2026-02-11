logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potpuna blokada neba u Americi, zabranjeni svi letovi: Misteriozna odluka vlasti, niko ne zna zašto je donijeta

Potpuna blokada neba u Americi, zabranjeni svi letovi: Misteriozna odluka vlasti, niko ne zna zašto je donijeta

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prizemljila je sve komercijalne, teretne i privatne letove ka i sa Međunarodnog aerodroma El Paso od 10. do 20. februara.

FAA prizemljila sve komercijalne, teretne i privatne letove Izvor: Shutterstock/Wirestock Creators

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) prizemljila je sve letove do i od Međunarodnog aerodroma El Paso u Teksasu u narednih deset dana. Foks prenosi da je agencija to objavila danas.

Navodi se da su svi letovi do i od El Pasa prizemljeni, uključujući avione komercijalne, teretne i opšte avijacije

Ograničenje važi od 10. do 20. februara, a FAA je kao razloge za obustavu letova navela samo "posebne bezbjednosne razloge", bez navođenja detalja. Zabrana letenja važi za vazdušni prostor iznad El Pasa, kao i obližnje Santa Tereze u Novom Meksiku.

FAA je klasifikovala ovaj vazdušni prostor kao "nacionalni odbrambeni vazdušni prostor", a u obavještenju se navodi da se smrtonosna sila može biti upotrebljena protiv letelica koje prekrše zabranu letenja u tom vazdušnom prostoru ako se smatra da predstavljaju "neposrednu bezbjednosnu prijetnju".

Aerodrom u El Pasu je danas izdao saopštenje kojim potvrđuje obustavu letova.

"Putnici treba da kontaktiraju svoje aviokompanije kako bi dobili najnovije informacije o statusu leta", navodi se u saopštenju aerodroma.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD avion letovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ