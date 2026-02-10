logo
Sastanak Zampolija i Minića: "Dokument sa brojnim projektima biće predat na adekvatne adrese u SAD-u"

Autor Haris Krhalić
0

Premijer Republike Srpske Savo Minić danas se u Banjaluci sastao sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem.

paolo zampoli Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Zampoli je rekao da će dokument sa brojnim projektima, koje je dobio od premijera Republike Srpske Save Minića, uručiti na adekvatne adrese u okviru američke administracije.

"Obećavam da ću dokument uručiti u različite agencije i sektore u okviru administracije SAD, gdje će biti prezentovan", rekao je Zampoli na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa Minićem.

On je dodao da će u Srpskoj imati sastanke i sa ostalim zvaničnicima Srpske. Zampoli je rekao da na ovim prostorima boravi u okviru misije koja se odnosi na sportsku diplomatiju i saradnju.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su SAD partner Srpskoj i istakao da Srpska želi da zašititi svoje institucije i da funkcioniše unutar izvornog Dejtonskog sporazuma.

Minić je nakon sastanka sa Zampolijem istakao da je Republika Srpska izuzetno počastvovana njegovim dolaskom, budući da je riječ o izuzetno uticajnom diplomati.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekao da je Zampolija upoznao o dešavanjima u BiH, kako o načinu njenog funkcionisanja, tako i problemima.

"SAD su prilično upoznati sa situacijom, pogotovo kada je riječ o pojačanim diplomatskim odnosima sa svim partnerima gdje smo iznijeli na kakav način Srpska želi da ide u budućem periodu", rekao je Minić.

Premijer Republike Srpske je ukazao na to da Srpska želi da se maksimalno poštuje izvorni Dejtonski mirovni sporazum. Prema njegovim riječima, SAD su apsolutno realan partner Republici Srpskoj i važno je da Srpska vodi dvije aktivnosti koje se odnose na zaštitu njenih institucija i prezentovanje Srpske onakve kakva jeste.

"Mi nismo nikakav rušilački element i ne pravimo nikakvu secesiju", poručio je Minić.

