Sastanak Zampolija i Minića: Čovjek koji je upoznao Melaniju i Trampa sutra stiže u Banjaluku

Sastanak Zampolija i Minića: Čovjek koji je upoznao Melaniju i Trampa sutra stiže u Banjaluku

Autor Haris Krhalić
0

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se sutra u Banjaluci sa specijalnim predstavnikom SAD za globalnu saradnju Paolom Zampolijem.

Minić sastanak sa Zampolijem Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Sastanak će biti održan u 13.00 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Zampoli je radio u modnoj industriji i bio povezan s poznatim modnim brendom Valentino, a ima duboke veze i u političkim krugovima.

Kada govorimo o njegovoj političkoj karijeri, bio je predstavnik Dominike (karipska država) u Sjedinjenim Američkim Državama i ambasador pri UN-u.

Poznat je i po dugogodišnjem prijateljstvu s aktuelnim američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Često je spominjan kao čovjek koji je kumovao vezi Donalda i Melanije.

Pored mode i politike, njegovo poslovno zanimanje povezuje se i sa nekretninama. Povezivan je s političkim lobiranjem i bliskim odnosima s političarima i javnim ličnostima širom svijeta.

