Vico Zeljković sa Trampovim saradnikom: "Sport snažan most za izgradnju partnerstava"

Vico Zeljković sa Trampovim saradnikom: "Sport snažan most za izgradnju partnerstava"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Prvi čovjek bh. fudbala održao je značajan sastanak u Banjaluci.

Vico Zeljković sa Trampovim saradnikom Izvor: Facebook/Vico Zeljković

Vico Zeljković, predsjednik Fudbalskog saveza BiH, održao je danas u Banjaluci sastanak sa Paolom Zampolijem, specijalnim izaslanikom predsjednika SAD Donalda Trampa za globalna partnerstva.

"Razgovarali smo o ulozi sporta u jačanju međunarodne saradnje, povezivanju sporta, diplomatije i biznisa, te mogućnostima buduće saradnje kroz fudbalske i olimpijske projekte.

Poseban akcenat stavljen je na razvoj mladih sportista, unapređenje sportske infrastrukture i razmjenu iskustava sa američkim institucijama.

Saglasni smo da sport predstavlja snažan most za izgradnju partnerstava i otvaranje novih prilika", napisao je na društvenim mrežama Zeljković, koji je nedavno boravio i u Vašingtonu, na tradicionalnom molitvenom doručku u organizaciji američke administracije.

I tamo se sastao sa nekolicinom "uticajnih ljudi u SAD", poput predsjednika i izvršnog direktora fondacije CORE Stena Holmsa i Bilij Volsa, koji su poslovni ljudi, politički i vjerski aktivisti.

Prema navodima američkih medija, veoma su uticajni iza kulisa u konzervativnim, hrišćanskim i političkim krugovima SAD, sa fokusom na međunarodne veze i molitvene inicijative.

(mondo.ba)

