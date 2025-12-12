Vico Zeljković sumirao fudbalsku godinu u Srpskoj: Izazovna, ali uspješna - infrastruktura ostaje prioritet i u 2026.

Fudbalski savez Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Vicom Zeljkovićem organizovao je drugu manifestaciju pod nazivom "Jedna smo porodica" koja je održana u petak u Kristalnoj dvorani hotela "Bosna" u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U pitanju je svečanost na kojoj fudbalski radnici Republike Srpske ispraćaju jednu, a dočekuju novu kalendarsku godinu na kojoj su prisustvovali svi predstavnici područnih saveza, članovi organa i tijela Fudbalskog saveza RS, ali i predstavnici u zajedničkim tijelima i organima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Predsjednik FS RS Vico Zeljković, osvrnuo se na godinu na izmaku, poručivši da uprkos brojnim izazovima Savez može biti zadovoljan urađenim, posebno u segmentu infrastrukturnih ulaganja.

"Mislim da možemo biti zadovoljni onim što smo radili u ovoj godini. Naravno, bilo je jako teško, izazovno, nije bila nimalo jednostavna. Finansije su problem koji muče sve - ne samo Savez, nego i klubove. Mi smo tu limitirani da direktno pomažemo klubove", istakao je Zeljković.

Prema njegovim riječima, najveći fokus FSRS-a bio je upravo na infrastrukurnim projektima širom Republike Srpske, koji su dali vidljive rezultate.

"Ono što smo radili i na šta smo se fokusirali jeste infrastruktura. U svakoj regiji imamo kapitalni projekat - reflektori, tereni… I nastavićemo tim putem. Imali smo širok dijalog sa klubovima, objasnili im transparentno kako Savez funkcioniše, da nismo na budžetu i da sami dolazimo do novca. Zato smo prvo išli na razvoj infrastrukture da napravimo bazu".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Saveza je dodao da je napravljena kvalitetna podloga za dalji rad i da se već sada vide konkretni pomaci.

"Naravno da to nije dovoljno, ali smo postavili dobre temelje koje u narednoj godini moramo nastaviti nadograđivati. Mislim da kroz dvije godine možemo završiti ozbiljan ciklus ulaganja u infrastrukturu sa rezultatima koji su već sada vidljivi širom Republike Srpske", poručio je prvi čovjek Saveza.

Pored infrastrukturnih ulaganja, Zeljković je najavio i reforme u sistemu takmičenja, a posebno u suđenju.

"Idemo sa reformama suđenja u Republici Srpskoj. Pokušaćemo da skratimo liste, povećamo kvalitet i učinimo utakmice zanimljivijim gledaocima. Sudijama ćemo dati mogućnost da imaju više utakmica, kako bi napredovali i gradili karijere".

Za kraj, predsjednik FSRS istakao je da je, uprkos teškoćama, godina završena uspješno i radno.

"Godina je bila izazovna, ali na kraju smo zadovoljni. Uspjeli smo završiti ono što smo planirali. Malo ćemo odmoriti, a onda nastavljamo - već imamo mnogo planova i izazova u Novoj godini", zaključio je Zeljković.

Inače na manifestaciji su svim područnim savezima pod okriljem FS RS kao vid pomoći u radu uručene fudbalske lopte.

Vidi opis Vico Zeljković sumirao fudbalsku godinu u Srpskoj: Izazovna, ali uspješna - infrastruktura ostaje prioritet i u 2026. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 20 20 / 20

(MONDO)