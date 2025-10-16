logo
Veliki infrastrukturni iskorak: Fudbalski savez Republike Srpske gradi 18 terena

Veliki infrastrukturni iskorak: Fudbalski savez Republike Srpske gradi 18 terena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

"Posebno mi je važno da istaknem da ostajemo posvećeni transparentnom i odgovornom upravljanju, kao i realizaciji projekata koji će dugoročno donijeti korist klubovima, mladim igračima i fudbalskoj zajednici u cjelini", poručio je predsjednik FSRS Vico Zeljković.

Vico Zeljković Izvor: Promo/FSRS

Pod predsjedavanjem Vice Zeljkovića, danas je u prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci održana deveta redovna sjednica Izvršnog odbora.

Na početku zasjedanja jednoglasno je usvojen dnevni red, a potom i zapisnik sa prethodne, osme sjednice održane 10. jula ove godine. Članovi Izvršnog odbora razmotrili su i potvrdili odluke Komisije za hitna pitanja koje su donesene u periodu između dvije sjednice.

Izvršni odbor je jednoglasno usvojio liste sudija Prve i Druge lige Republike Srpske (četiri grupe) za takmičarsku sezonu 2025/26, kao i liste delegata za isti rang takmičenja.

Usvojen je i izvještaj o suđenju u prvih 11 kola M:tel Prve lige Republike Srpske, koji je podnio predsjednik Komisije za sudije i suđenje, Ognjen Valjić. Takođe, prihvaćen je i izvještaj o dosadašnjem toku takmičenja u istom periodu, koji je predstavio predsjednik Takmičarske komisije, Vladan Simeunović.

Članovi Izvršnog odbora prihvatili su informaciju o izboru lokacija za izgradnju 18 terena u okviru projekta "Ugradnja vještačke trave na pomoćnim terenima u saradnji sa lokalnim zajednicama i klubovima", koji se realizuje uz podršku UEFA i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/FSRS

"Кontinuirano radimo na razvoju fudbala u Republici Srpskoj – od infrastrukture i stručnog usavršavanja kadrova, do stabilnosti takmičarskog sistema i podrške omladinskom fudbalu. Posebno mi je važno da istaknem da ostajemo posvećeni transparentnom i odgovornom upravljanju, kao i realizaciji projekata koji će dugoročno donijeti korist klubovima, mladim igračima i fudbalskoj zajednici u cjelini", poručio je Zeljković.

Usvojena je i informacija o formiranju omladinskih liga BiH u nadležnosti FSRS za sezonu 2025/26, o čemu je izvještaj podnio Goran Đukić, referent u sportskom sektoru Saveza.

Tagovi

Vico Zeljković Fudbalski savez RS

