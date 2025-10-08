Vico Zeljković i Adnan Džemidžić imenovani u FIFA komitete: "Potvrda rada i posvećenosti"

Na sjednici FIFA Vijeća donesene su odluke o sastavu stalnih komiteta, a među novoizabranim članovima su i predstavnici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Predsjednik FS BiH Vico Zeljković pridružio se Komitetu za takmičenja mlađih selekcija, dok je generalni sekretar Adnan Džemidžić imenovan u Komitet za institucionalne odnose.

"Ovo priznanje potvrđuje povjerenje FIFA u rukovodstvo FS BiH, jača međunarodni ugled bosanskohercegovačkog fudbala i omogućava aktivno učešće u oblikovanju svjetskog fudbala", saopšteno je iz Saveza.

Vico Zeljković, prvi čovjek FS BiH, takođe je potvrdio imenovanje i istakao da je to veliko priznanje za Savez.

"Ovo je veliko priznanje za naš Savez i potvrda da naš rad i posvećenost prepoznaju i u FIFA. Biće mi zadovoljstvo da doprinesem daljem razvoju svjetskog fudbala, ali i da kroz ovo članstvo dodatno afirmišemo bh. fudbal na međunarodnoj sceni", napisao je Zeljković na društvenim mrežama.

(MONDO)