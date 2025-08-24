logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vico Zeljković: Ulaganje u fudbalsku infrastrukturu ostaje naš prioritet broj jedan

Vico Zeljković: Ulaganje u fudbalsku infrastrukturu ostaje naš prioritet broj jedan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske čestitao Leotaru 100. rođendan.

Reflektori na stadionu Police Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković oglasio se nakon što je još jedan stadionu u Republici Srpskoj dobio reflektore.

Novi premijerligaš Rudar Prijedor nedavno je takođe na Gradskom stadionu odigrao prvu utakmicu u noćnom terminu, a sinoć je na trebinjskim "Policama" Leotar ugostio Slaviju (1:1) pod svjetlošću reflektora, prvi put u istoriji kluba koji postoji puni vijek.

Zeljković je, pritom, iskoristio i priliku da prvom šampionu BiH uputi čestitke za 100. rođendan.

"Još jedan stadion u Bosni i Hercegovini zasijao je u novom ruhu!

Zahvaljujući zajedničkom projektu FS BiH i Grada Trebinja, uz podršku UEFA, stadion 'Police' dobio je reflektorsku rasvjetu. Sinoć je, pred više od 2000 gledalaca, odigrana utakmica Prve lige Republike Srpske između Leotara i Slavije u ambijentu kakav fudbal zaslužuje.

Ulaganje u fudbalsku infrastrukturu ostaje naš prioritet broj jedan, jer znamo koliko je važno da navijači i fudbaleri uživaju u boljim uslovima i većem komforu. Podsjećam da je Trebinje ove godine već dobilo i teren sa vještačkom travom u okviru projekta FSRS.

Iskoristio bih ovu priliku da čestitam FK Leotar na 100. rođendanu i želim im da se u skoroj budućnosti vrate na staze stare slave", poručio je Zeljković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Leotar Trebinje Prva liga RS Vico Zeljković reflektori Stadion Police

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC