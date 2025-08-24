Vico Zeljković: Ulaganje u fudbalsku infrastrukturu ostaje naš prioritet broj jedan

Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske čestitao Leotaru 100. rođendan.

Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković oglasio se nakon što je još jedan stadionu u Republici Srpskoj dobio reflektore.

Novi premijerligaš Rudar Prijedor nedavno je takođe na Gradskom stadionu odigrao prvu utakmicu u noćnom terminu, a sinoć je na trebinjskim "Policama" Leotar ugostio Slaviju (1:1) pod svjetlošću reflektora, prvi put u istoriji kluba koji postoji puni vijek.

Zeljković je, pritom, iskoristio i priliku da prvom šampionu BiH uputi čestitke za 100. rođendan.

"Još jedan stadion u Bosni i Hercegovini zasijao je u novom ruhu!

Zahvaljujući zajedničkom projektu FS BiH i Grada Trebinja, uz podršku UEFA, stadion 'Police' dobio je reflektorsku rasvjetu. Sinoć je, pred više od 2000 gledalaca, odigrana utakmica Prve lige Republike Srpske između Leotara i Slavije u ambijentu kakav fudbal zaslužuje.

Ulaganje u fudbalsku infrastrukturu ostaje naš prioritet broj jedan, jer znamo koliko je važno da navijači i fudbaleri uživaju u boljim uslovima i većem komforu. Podsjećam da je Trebinje ove godine već dobilo i teren sa vještačkom travom u okviru projekta FSRS.

Iskoristio bih ovu priliku da čestitam FK Leotar na 100. rođendanu i želim im da se u skoroj budućnosti vrate na staze stare slave", poručio je Zeljković.