Istorijska utakmica za Rudar Prijedor, Ognjenović poručio: "Praznik za naš grad, očekujem veliku podršku!"

Rudar Prijedor će u petak od 21.00 čas dočekati ekipu Radnika.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Rudar Prijedor dočekaće u petak, u četvrtom kolu Premijer lige BiH, ekipu Radnika.

Biće to prvi meč u istoriji "rudara" i Prijedora koji će biti odigran pod svjetlošću reflektora. Početak je zakazan za 21.00 čas, a u taboru Prijedorčana sa nestrpljenjem iščekuju duel sa ekipom koja je u prva tri kola osvojila pet bodova.

"Očekuje nas utakmica protiv jedne jako dobre ekipe, što potvrđuje i njihov bodovni saldo. Imamo veliki respekt prema Radniku. Spremamo se za tu utakmicu kao i za svaku drugu – korak po korak, bez velikih planova unaprijed. Prije sedam dana bili smo u teškoj situaciji, zatim smo napravili pozitivan rezultat (remi protiv Željezničara 1:1, op.a.), ali sada moramo ostati čvrsto na zemlji i nastaviti raditi. Kad je riječ o sastavu, administrativne formalnosti će diktirati spisak igrača, ali raduje me što su svi u dobrom fizičkom stanju. Prva utakmica pod reflektorima je praznik za naš grad. Očekujemo lijep ambijent i veliku podršku publike, jer nam to znači kao da imamo jednog igrača više. Nadam se da ćemo im to vratiti na terenu", poručio je trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović.

Krilni napadač Branislav Kocić, koji je na utakmici u Sarajevu zadavao mnogo problema odbrani domaćih, vjeruje da ekipa iz utakmice u utakmicu napreduje. Poseban pomak vidi nakon meča protiv Željezničara.

"Mnogo bolje izgledamo nego na pripremama na Zlatiboru. Malo smo se više upoznali, počeli da igramo timski i to se vidi na terenu. Atmosfera u svlačionici je odlična, posebno poslije utakmice sa Željezničarom gdje smo izašli hrabro i pokazali se u dobrom svjetlu", riječi su Kocića.







