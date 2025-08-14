logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istorijska utakmica za Rudar Prijedor, Ognjenović poručio: "Praznik za naš grad, očekujem veliku podršku!"

Istorijska utakmica za Rudar Prijedor, Ognjenović poručio: "Praznik za naš grad, očekujem veliku podršku!"

Autor Dragan Šutvić
0

Rudar Prijedor će u petak od 21.00 čas dočekati ekipu Radnika.

Premijer liga BiH Rudar Prijedor Radnik najava Izvor: FK Rudar Prijedor

Rudar Prijedor dočekaće u petak, u četvrtom kolu Premijer lige BiH, ekipu Radnika.

Biće to prvi meč u istoriji "rudara" i Prijedora koji će biti odigran pod svjetlošću reflektora. Početak je zakazan za 21.00 čas, a u taboru Prijedorčana sa nestrpljenjem iščekuju duel sa ekipom koja je u prva tri kola osvojila pet bodova.

"Očekuje nas utakmica protiv jedne jako dobre ekipe, što potvrđuje i njihov bodovni saldo. Imamo veliki respekt prema Radniku. Spremamo se za tu utakmicu kao i za svaku drugu – korak po korak, bez velikih planova unaprijed. Prije sedam dana bili smo u teškoj situaciji, zatim smo napravili pozitivan rezultat (remi protiv Željezničara 1:1, op.a.), ali sada moramo ostati čvrsto na zemlji i nastaviti raditi. Kad je riječ o sastavu, administrativne formalnosti će diktirati spisak igrača, ali raduje me što su svi u dobrom fizičkom stanju. Prva utakmica pod reflektorima je praznik za naš grad. Očekujemo lijep ambijent i veliku podršku publike, jer nam to znači kao da imamo jednog igrača više. Nadam se da ćemo im to vratiti na terenu", poručio je trener Rudar Prijedora Perica Ognjenović.

Izvor: FK Rudar Prijedor

Krilni napadač Branislav Kocić, koji je na utakmici u Sarajevu zadavao mnogo problema odbrani domaćih, vjeruje da ekipa iz utakmice u utakmicu napreduje. Poseban pomak vidi nakon meča protiv Željezničara.

"Mnogo bolje izgledamo nego na pripremama na Zlatiboru. Malo smo se više upoznali, počeli da igramo timski i to se vidi na terenu. Atmosfera u svlačionici je odlična, posebno poslije utakmice sa Željezničarom gdje smo izašli hrabro i pokazali se u dobrom svjetlu", riječi su Kocića.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Rudar Prijedor fudbal Perica Ognjenović FK Radnik Bijeljina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC