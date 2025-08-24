"Kao nekad", samo još bolje… Obasjane "Police" privukle 2000 navijača (FOTO/VIDEO)

Leotar odigrao prvu utakmicu pod svjetlošću reflektora u Trebinju.

Fudbaleri Slavije iz Istočnog Sarajeva "pokvarili" su ugođaj u Trebinju, gdje je odigrana prva utakmica pod svjetlošću reflektora.

"Sokolovi" su parirali fudbalerima Leotara, došli do boda, a malo je nedostajalo da uzmu kompletan plijev. Vodili su gosti golom Stefana Arbinje sve do 95. minuta, kada je slavlje na "Policama" omogućio Miloš Aćimović.

Obradovao je on oko 2000 navijača koji su se okupili na tribinama trebinjskog zdanja, kako bi ispratili istorijski susret odigran u okviru drugog kola m:tel Prve lige Republike Srpske. Ipak, na kraju su svi morali da se zadovolje osvojenim bodom, a više od rezultata svim prisutnima u sjećanju će ostati sjaj reflektora na "Policama".

"Noć koja će sigurno dugo ostati u sjećanju svih navijača Leotara. Za potpuno zadovoljstvo nedostajao je još jedan gol, ali aplauzi na kraju utakmice sa sve tri tribine najbolje govore o igri izabranika Davora Berbera, koji je večeras debitovao na klupi Leotara u zvaničnim utakmicama.

Na stadionu 'Police' ponovo je, kao nekada, bilo oko 2000 gledalaca. Rijeke navijača slivale su se iz svih gradskih naselja ka stadionu, a parking mjesto bilo je gotovo nemoguće pronaći u krugu od nekoliko stotina metara.

Publika je znala da nagradi aplauzom svaki dobar potez igrača obje ekipe, a erupciju oduševljenja izazvao je pogodak Miloša Aćimovića u petom minutu sudijske nadoknade.

Već za sedam dana ponovo se vidimo na Policama – u goste nam stiže BSК, a pred nama je nova prilika za fudbalski spektakl", objavljeno je na zvaničnoj stranici Leotara.