Laktaši bez greške: Šampion upisao i drugu pobjedu, BSK preokretom do slavlja u Vlasenici

Tim Slobodana Starčevića bez problema slavio protiv Sutjeske iz Foče.

Laktaši i BSK ostaju na maksimalnom učinku i nakon drugog kola m:tel Prve lige Republike Srpske, baš kao i novogradska Sloboda, koji je svoj meč sa Veležom igrala u četvrtak.

Aktuelni šampion u pravoj goleadi savladao je Sutjesku 4:2 (3:0), a pitanje pobjednika riješio je u prvih 45 minuta, kada je stekao tri gola prednosti.

Sredinom prvog poluvremena Laktaši su krunisali bolju igru. Iskusni Miloš Perović oslobodio se svog čuvara, a onda poslao loptu kroz noge golmanu gostiju Nikoli Šaroviću. Velika gužva u šesnaestercu prethodila je drugom golu Laktaša. Na kraju se najbolje snašao Aimar Balić i povisio na 2:0. U finišu poluvremena - još jedna lopta u mreži gostiju. Tečna je bila akcija Laktašana, a na kraju je Miroslav Đorđević, u pokušaju da otkloni opasnost, zatresao sopstvenu mrežu.

Dejan Mojović uspio je nakratko da vrati neizvjesnost nakon deset minuta igre u nastavku, ali su Laktašani vrlo brzo postigli i četvrti gol. U strijelce se još jednom upisao Balić. U 76. mnutu Marko Radosavljević smanjio je na 4:2, ali snage za nešto više nije bilo. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa su Laktaši stigli do šestog boda u sezoni.

Mnogo više problema da dođe do nova tri boda imao je tim Bojana Puzigaće. Vlasenica je do prednosti stigla u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Strijelac u prvom minutu nadoknade bio je Savo Ilić, a onda je BSK odgovorio praktično odmah po izlasku iz svlačionice. U 46. minutu na 1:1 izjednačio je Milan Jević, da bi Boro Erić desetak minuta kasnije donio potpuni preokret Banjalučanima.

Preokretom u drugom poluvremenu slavila je i Romanija na gostovanju Famosu, dok su Zvijezda 09 i Kozara podijelili bodove odigravši 1:1.

PRVA LIGA RS - 2. KOLO:

Laktaši - Sutjeska 4:2 (3:0)

/Perović 23, Balić 28, 59, Đorđević 44 ag - D. Mojović 55, Radosavljević 76/

Famos - Romanija 1:2 (1:1)

/Alić 37 ag - Križevac 47, 70/

Vlasenica - BSK 1:2 (1:0)

/Ilić 45+1 - Jević 46, Erić 58/

Zvijezda 09 - Kozara 1:1 (1:1)

/Dujković 45 - Daničić 21/

Leotar - Slavija (20.00)

Odigrano u četvrtak:

Sloboda - Velež 1:0 (0:0)

/Prenka 59/

U nedjelju:

Omarska - Drina (17.00)



