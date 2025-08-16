Branilac titule počeo pobjedom: Laktaši trijumfovali na Palama, Perović presudio Romaniji

Tim Slobodana Starčevića osvojio tri boda na prvoligaškoj premijeri.

Laktaši su prošle sezone osvojili titulu u Prvoj ligi Republike Srpske i, rezultatski, stekli pravo nastupa u Premijer ligi BiH.

Administrativni problemi su ih, međutim, spriječili u tome, pa je tim Slobodana Starčevića, uz ogromne izmjene u igračkom kadru, morao da ostane u prvoligaškom takmičenju. Ovog vikenda startovala je nova sezona, sa smanjenim brojem učesnika (14), a Laktaši su na startu upisali pobjedu na Palama u duelu sa Romanijom.

Braniocu titule bio je dovoljan jedan pogodak za slavlje, a postigao ga je Miloš Perović u 32. minutu.

Prvi strijelac u novoj sezoni bio je prvotimac Slavije Petar Dabić, koji je u 14. minutu poentirao za prednost "sokolova" protiv Zvijezde 09. Nije domaćima, međutim, taj pogodak čak ni da izbjegnu poraz – ekipa iz etno-sela Stanišići je preokrenula rezultat i na terenu SRC Slavija uknjižila pobjedu rezultatom 2:3.

Novljanska Sloboda je na Mlakvama upisala pobjedu (2:1) u duelu sa Vlasenicom, novajlijom u eliti. Djelovalo je da će bodovi biti podijeljeni, ali je takav sencario spriječio Oliver Prenka pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Omarska, povratnik u društvo najboljih, odigrala meč bez pogodaka sa Kozarom u Gradišci.

Utakmica Sutjeska – Drina počela je u 19.00 časova. U ponedjeljak se sastaju BSK i Famos, dok je hercegovčaki derbi između Veleža i Leotara odgođen.

PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE – 1. kolo

Sloboda Minoa – Omarska 2:1

Slavija – Zvijezda 09 2:3

Kozara – Vlasenica 0:0

Romanija – Laktaši 0:1

Sutjeska – Drina (19.00)

Ponedjeljak (18. avgust):

BSK – Famos (18.00)

Odgođeno:

Velež - Leotar

