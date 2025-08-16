logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Branilac titule počeo pobjedom: Laktaši trijumfovali na Palama, Perović presudio Romaniji

Branilac titule počeo pobjedom: Laktaši trijumfovali na Palama, Perović presudio Romaniji

Autor Dragan Šutvić
0

Tim Slobodana Starčevića osvojio tri boda na prvoligaškoj premijeri.

Prva liga RS 1. kolo Romanija Laktaši 0 1 Izvor: FK Laktaši

Laktaši su prošle sezone osvojili titulu u Prvoj ligi Republike Srpske i, rezultatski, stekli pravo nastupa u Premijer ligi BiH.

Administrativni problemi su ih, međutim, spriječili u tome, pa je tim Slobodana Starčevića, uz ogromne izmjene u igračkom kadru, morao da ostane u prvoligaškom takmičenju. Ovog vikenda startovala je nova sezona, sa smanjenim brojem učesnika (14), a Laktaši su na startu upisali pobjedu na Palama u duelu sa Romanijom.

Braniocu titule bio je dovoljan jedan pogodak za slavlje, a postigao ga je Miloš Perović u 32. minutu.

Prvi strijelac u novoj sezoni bio je prvotimac Slavije Petar Dabić, koji je u 14. minutu poentirao za prednost "sokolova" protiv Zvijezde 09. Nije domaćima, međutim, taj pogodak čak ni da izbjegnu poraz – ekipa iz etno-sela Stanišići je preokrenula rezultat i na terenu SRC Slavija uknjižila pobjedu rezultatom 2:3.

Novljanska Sloboda je na Mlakvama upisala pobjedu (2:1) u duelu sa Vlasenicom, novajlijom u eliti. Djelovalo je da će bodovi biti podijeljeni, ali je takav sencario spriječio Oliver Prenka pogotkom u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Omarska, povratnik u društvo najboljih, odigrala meč bez pogodaka sa Kozarom u Gradišci.

Utakmica Sutjeska – Drina počela je u 19.00 časova. U ponedjeljak se sastaju BSK i Famos, dok je hercegovčaki derbi između Veleža i Leotara odgođen.

PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE – 1. kolo

Sloboda Minoa – Omarska 2:1

Slavija – Zvijezda 09 2:3

Kozara – Vlasenica 0:0

Romanija – Laktaši 0:1

Sutjeska – Drina (19.00)

Ponedjeljak (18. avgust):

BSK – Famos (18.00)

Odgođeno:

Velež - Leotar

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Laktaši fudbal Prva liga RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC