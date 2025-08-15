Kreće m:tel Prva liga Republike Srpske: Svi bježe od Premijer lige BiH, ali i borbe za opstanak

Prvi put nakon 10 godina prvoligaški karavan Srpske brojaće 14 ekipa.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nakon pune decenije, vraća nam se m:tel Prva liga Republike Srpske sa 14 klubova. Od 2009. do 2015. godine na snazi je bio dvokružni sistem takmičenja sa 26 kola, a u sezoni 2025/26. ponovo ćemo gledati prvoligaški karavan Srpske sa 14 ekipa, ali sada sa dodatnim utakmicama - u plej-ofu i plej-inu.

U odnosu na dosadašnji dvokružni sistem i format sa 18 ekipa, u Fudbalskom savezu Republike Srpske odlučili su se na skraćivanje lige i uvođenje doigravanja, pa će prvih šest ekipa igrati plej-of, odnosno dodatnih pet kola, dok će timovi plasirani od sedme do 14. pozicije razigravati u plej-inu, u dodatnih sedam utakmica.

Novajlije u ligi su Omarska i Vlasenica, a zanimljivo da ove sezone nema ekipa sa izraženim željama za plasman u najviši rang bh. fudbala - Premijer ligu BiH. Prošle godine gledali smo dominaciju Laktaša, ali i njihovo odustajanje od promocije, pa je u prvoligaško društvo otišao Rudar Prijedor, klub koji je sezonu 2024/25 okončao tek na trećoj poziciji.

Vidjećemo ko će se od ekipa upustiti u borbu za sami vrh. Nema sumnje da je aktuelni šampion jedan od favorita, ali tim Slobodana Starčevića mnogo je mijenjao ovog ljeta, otišao je veliki broj igrača koji se prošle sezone radovao osvojenoj tituli, pa će zanimljivo biti da ispratimo kako su se novajlije uklopile.

Banjalučki BSK prošle sezone stigao je do epiteta vicešampiona, a Banjalučani će vjerovatno i ove sezone biti u gornjem dijelu tabele. Trebinjski Leotar tradicionalni cilja vrh, a dodatni motiv za klub sa "Polica" je i proslava vijeka postojanja - Leotar ove godine slavi 100. rođendan.

Mnogo su mijenjali i u Etno-selu Stanišići, pa ćemo vidjeti koliko Zvijezda 09 može u novom šampionatu. Od ostalih ekipa treba očekivati borbu za "zlatnu sredinu", a veliki broj njih imaće samo jedan cilj - opstanak u m:tel Prvoj ligi RS.

Mečevi prvo kola na programu su u subotu i ponedjeljak, a sastaju se:

Subota:

Sloboda - Omarska (17.30)

Velež - Leotar

Slavija - Zvijezda 09

Kozara - Vlasenica

Romanija - Laktaši

Sutjeska - Drina (19.00)

Ponedjeljak:

BSK - Famos (17.30)