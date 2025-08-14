Počinje Prva liga Republike Srpske, prvi put sa 14 klubova: Reprezentativac Avganistana "najegzotičnije" pojačanje

Poslije ljetnjeg odmora u subotu počinje 31. fudbalska Prva liga Republike Srpske, koja bi po ocjenama mnogih moglo biti znatno zanimljivija od prethodnih.

Razloga za to je više, a jedan od najvećih je sigurno što niko od 14 prvoligaša nije izrazio neke pretjerane ambicije za osvajanje prvog mjesta i plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, piše "Glas Srpske".

Čak ni prošlogodišnji šampion Laktaši, koji je prošle godine bio bez premca, ali je odustao od višeg ranga, jer nije bio u mogućnosti da ispuni sve uslove za dobijanje licence. Ipak, ne treba sumnjati da će četa Slobodana Starčevića biti opet jedan od najvećih kandidata za osvajanje prvog mjesta.

Iako se nisu oglašavali o tom pitanju, među kandidatima za visok plasman sigurno će biti trebinjski Leotar, koji ove godine slavi 100. rođendan, i Zvijezda 09 iz etno-sela Stanišići, a ne treba zaboraviti ni novogradsku Slobodu.

Parovi prvog kola subota, 17.30 časova Sloboda (NG) - Omarska

Velež (N) - Leotar

Slavija - Zvijezda 09

Kozara - Vlasenica

Romanija - Laktaši (19.00)

Sutjeska - Drina (Z)

BSK - Famos (ponedjeljak, 17.30)

Biće ovo prvi šampionat u kojem će se za bodove boriti 14 klubova, a među njima će biti i novajlije Omarska i Vlasenica. Omarska se ekspresno vratila u elitu, dok su Vlaseničani na to čekali punih deset godina. Sada su se vratili administrativnim putem. Naime, šampion Druge lige Republike Srpske, grupa istok, Zadrugar iz Donjeg Crnjelova nije ispunio uslove za dobijanje licence pa je Vlasenica kao drugoplasirana iz prošle sezone stekla status prvoligaša.

Tih 14 prvoligaša će poslije 26 odigranih kola nastaviti takmičenje u doigravanju. Naime, šest prvoplasiranih igraće još pet kola u plej-ofu, dok će ekipe plasirane od sedmog do 14. mjesta morati još sedam puta na teren u plej-inu. Pomalo neobično jer je, iskreno, teško naći fudbalski šampionat bilo gdje u svijetu u kojem svi klubovi neće odigrati isti broj utakmica. Zbog toga smo bar po nečemu univerzalni. Potrebno je istaći da će se u prvom dijelu sezone odigrati 17 kola, a to posljednje za ovu godinu planirano je 22. novembra.

Što se tiče prelaznog roka, i ovog ljeta je nastavljena tradicija da prvoligaši Srpske u svoje redove dovode veliki broj igrača iz zemalja u okruženju, a među njima je i veliki broj "pravih" stranaca. Možda i najneobičnije ime koje je ovog ljeta stiglo u fudbal Republike Srpske je reprezentativac Avganistana Hosein Zamani (na fotografiji). Ovaj fudbaler rođen u iranskom Mašadu je potpisao ugovor sa Zvijezdom 09 na godinu dana uz mogućnost produženja saradnje. Igra na poziciji lijevog krila, a ono što je posebno zanimljivo je da je prve fudbalske korake napravio u slavnom Ajaksu, a potom je bio u Đenovi. Vratio se u Holandiju, gdje je igrao za Telstar i NEC iz Najmehena. Igrao je za selekciju Holandije do 15 godina, a sada je seniorski reprezentativac Avganistana sa koji će krajem avgusta i početkom septembra igrati u Kupu nacija Centralne Azije.

Upravo Zvijezda 09 je uz Laktaše imala najviše promjena u igračkom kadru, jer i jedni i drugi imaju više od 20 novajlija u prvom timu. Iako su mnogo mijenjali, Laktaši sigurno ulaze slabiji u novu sezonu, jer su ostali bez velikog broja onih najiskusnijih i najboljih fudbalera, među kojima je svakako i najbolji strijelac prvoligaškog karavana posljednje dvije sezone Milan Šikanjić, koji je karijeru nastavio u šampionu BiH Zrinjskom.

Dosadašnji šampioni

1996. Boksit (Milići)

1997. Rudar (Ugljevik)

1998. Rudar (Ugljevik)

1999. Radnik (Bijeljina)

2000. Boksit (Milići)

2001. Borac (Banjaluka)

2002. Leotar (Trebinje)

2003. Modriča Maksima

2004. Slavija (I. Sarajevo)

2005. Radnik (Bijeljina)

2006. Borac (Banjaluka)

2007. Laktaši

2008. Borac (Banjaluka)

2009. Rudar Prijedor

2010. Drina (Zvornik)

2011. Kozara (Gradiška)

2012. Radnik (Bijeljina)

2013. Mladost (Velika Obarska)

2014. Drina (Zvornik)

2015. Rudar Prijedor

2016. Krupa (Banjaluka)

2017. Borac (Banjaluka)

2018. Zvijezda 09 (Bijeljina)

2019. Borac (Banjaluka)

2020. Krupa (Banjaluka)

2021. Rudar Prijedor

2022. Krupa (Banjaluka)

2023. Krupa (Banjaluka)

2024. Radnik (Bijeljina)

2025. Laktaši

Transferi

BSK

Došli: Mihajlo Živković (Borac, Kozarska Dubica), Aleksa Stupar (Borac, Kozarska Dubica), trener Bojan Puzigaća (Borac, Banjaluka).

Otišli: Danilo Šipovac (Penang, Malezija), Srđan Janjetović (Turkspor Augzburg, Njemačka), Josip Mihalić (Bjelovar, Hrvatska), Petar Samardžija (?), Danilo Moconja (Laktaši), trener Branislav Krunić (reprezentacija BiH U-21).

Drina (Z)

Došli: Danijel Erić (Slavija, Istočno Sarajevo), Lazar Kulić (Zvijezda 09), Kjire Mitkov (Sloboda, Užice, Srbija), Sreten Cmiljanović (Sutjeska, Foča), Jovan Milošević (Zvijezda 09), Andrija Lošić (Radnik, Bijeljina, pozajmica), Andrej Krstić (Radnik, Bijeljina, pozajmica), Sergej Đošić (Radnik, Bijeljina, pozajmica).

Otišli: Stefan Vidaković (Radnik, Surdulica, Srbija), Ognjen Milanović (Rudar Prijedor), Ognjen Pantić (Vlasenica), Igor Marković (?), Bratislav Đukić (?), Danijel Ćulum (Jedinstvo, Roćević), Pavle Lazić (?), Sergej Bjelica (Famos), Njegoš Janjušević (?), Ibrahim Hidić (?), Bogdan Bogdanović (?), Petar Zuber (?), Derik Gjamfi (?), Drago Maksimović (?).

Famos

Došli: Sergej Tomić (Slavija, Istočno Sarajevo), Sergej Bjelica (Drina, Zvornik), Bogdan Simanić (Meškante, Gruzija), Adin Berilo (Kolina, Ustikolina), Luka Pljevaljčić (Drina HE), Dejan Trapara (Željezničar, Sarajevo).

Otišli: Berin Alić (TOŠK Tešanj).

Kozara

Došli: Marko Blanuša (Željezničar, Banjaluka), Savo Veljkić (Laktaši), Vukašin Daničić (Rudar Prijedor), Duško Pepić (Dubrave), Ahmed Goletić (Igman, Ilidža), Đorđe Burnjaković (Borac, Banjaluka), trener Darko Maletić (bez kluba).

Otišli: Vuk Tešić (Zvijezda 09), Pero Tešić (Zvijezda 09), Luka Bobić (Police na Metuji, Češka), Obeh Artur Žunior Njantakji (Zvijezda Gradačac), Manuel Jerkić (Tuzla siti).

Laktaši

Došli: Bojan Burazor (Borac, Kozarska Dubica), Boris Vrhovac (Ljubić), Milenko Vasić (Ljubić), Nikola Srdić (Krupa), Mateja Dodig (Famos), Nikola Šuput (Željezničar Sport tim), Strahinja Štrkić (Željezničar Sport tim), Aleksa Batos (Leotar), Miloš Knežević (Krupa), Danijel Panić (Krupa), Ajdin Mujić (Borac, Banjaluka), Aimar Balić (Borac, BL), Stefan Ivanović (Krupa), Uroš Đukić (Spartak 2013), Nikola Lončar (Spartak 2013), Srđan Ostić (Spartak 2013), Milijan Kovačević (Zemun, Srbija), Danilo Moconja (BSK), Dražen Iliktarević (Laktaši U-19), David Bubnjević (Laktaši U-19) i David Vukosavljević (Laktaši U-19).

Otišli: Milan Šikanjić (Zrinjski), Vanja Knežević (Stupčanica), Mihajlo Amidžić (?), Nikola Turanjanin (Opava, Češka), Dejan Bosančić (?), Đorđe Milojević (?), Igor Šikanjić (?), Igor Trivić (Stupčanica), Nikola Ćebić (?), Filip Sarić (?), Dejan Gajić (?), Igor Vučićević (?) i Savo Veljkić (Kozara).

Leotar

Došli: Miloš Aćimović (Igman, Konjic), Vasilije Kolak (GOŠK, Gabela), Igor Miljković (Fejnord, Holandija), Dani Balestero Kabral (Borac, Banjaluka), Sergej Bogdanić (Borac, Banjaluka), Baptist Vinjeron (Serainž, Belgija), Armando Bobaj (Sloga, Doboj), Stiv Njiki Đitčou (bez kluba), trener Davor Berber (bez kluba).

Otišli: Aziz Oseni (Al-Ramtla, Jordan), Aleksa Batos (Laktaši), Nikola Leko (Rudar, Velenje, Slovenija), Luka Bobić (Dubočica, Leskovac, Srbija), Filip Vukajlović (Travnik), Filip Budić (Zagora, Unešić, Hrvatska), Davi Kabral (Borac, Banjaluka, kraj pozajmice), trener Vlado Jagodić (?).

Omarska

Došli: Ranko Janković (Ljubić), Nikola Kopanja (Ljubić), Arsenije Matijaš (Sloboda, Mrkonjić Grad), Miloš Grujić (Željezničar, Banjaluka), Marinko Rastoka (Rudar Prijedor).

Otišli: -.

Romanija

Došli: Kenan Hadžibegović (Slavija, Istočno Sarajevo), Slobodan Vučinić (Slavija, Istočno Sarajevo), Emin Trnka (Zvijezda Gradačac), Aleksandar Mitrović (Zvijezda 09), Nikola Cicović (Slavija, Istočno Sarajevo), Amer Mašović (Radnik, Hadžići), Borislav Cicović (bez kluba) Ahmed Kurtanović (Novi Pazar, Srbija), Ibrahim Adams Olanrevaju (Željezničar, Sarajevo, pozajmica), trener Dejan Dragičević (bez kluba).

Otišli: Žordan Andres Kampanja (Jedinstvo, Bihać), Dragan Matković (Slavija, Istočno Sarajevo), Miloš Borovčanin (Vlasenica), Benjamin Čolić (Bosna, Visoko), Andrej Cvjetanović (TOŠK, Tešanj), Aleksandar Kosorić (kraj karijere), trener Jadranko Bogičević (?).

Slavija

Došli: Dragan Matković (Romanija), Siniša Stevanović (Mornar, Bar, Crna Gora), Ognjen Ristanović (Radnik, Bijeljina), Marko Perišić (Radnik, Bijeljina), Adel Duškaj (Željezničar, Sarajevo), Zlatan Zeničanin (Željezničar, Sarajevo, pozajmica), Ernad Babaluk (Željezničar, Sarajevo, pozajmica), Aiman Šemdin (Željezničar, Sarajevo, pozajmica).

Otišli: Kenan Hadžibegović (Romanija), Danijel Erić (Drina, Zvornik), Sergej Tomić (Famos, Istočna Ilidža), Miljan Govedarica (Sileks, Kratovo, Sjeverna Makedonija), Slobodan Vučin (Romanija), Nikola Cicović (Romanija), Dino Hamzić (povreda), Bakir Brajlović (Novi Pazar, Srbija, kraj pozajmice).

Sloboda (NG)

Došli: Mihailo Buišić (Zvijezda Gradačac), Boško Milentijević (Kolubara, Lazarevac, Srbija), Oliver Prenka (TSV Landsberg, Njemačka), Simon Mišić (Željezničar, Banjaluka), Đorđe Otašević (bez kluba), Luka Vujanović (Sloboda, Novi Grad U-19), Bakir Ekić (Sloboda, Novi Grad U-19), Venas Džanić (Medulin 1921, Hrvatska), Ivan Stanić (Rugvica Sava, Kutina, Hrvatska), Goran Bokan (Sloga, Doboj), Eldar Abilov (Turkspor Augzburg, Njemačka), Anes Hošić (Jedinstvo, Bihać).

Otišli: Bogdan Veljić (Mikonou, Grčka), Alden Šetkić (Jedinstvo, Bihać), Perica Guskić (Jedinstvo, Bihać), Saša Stojnić (Dornbirn, Austrija).

Sutjeska

Došli: -.

Otišli: Jovica Dačević (Rudar Pljevlja, Crna Gora), Sreten Cmiljanović (Drina, Zvornik), Luka Arsenović (?).

Velež (N)

Došli: trener Dženan Zaimović (bez kluba).

Otišli: Uroš Branković (Jedinstvo, Bihać), Miloš Gardić (Zlatibor, Čajetina, Srbija), trener Adin Mulaosmanović (Bosna, Visoko).

Vlasenica

Došli: Marko Dobrilović (Zvijezda Gradačac), Ilja Gučmazov (Sloga, Doboj), Miloš Borovčanin (Romanija), Aleksandar Grujić (Drina HE), Ognjen Pantić (Drina, Zvornik), Frenklin Četačukvu Ogboke (Jedinstvo, Bihać), Lazar Jevtić (Kabel, Novi Sad, Srbija).

Otišli: -.

Zvijezda 09

Došli: Vuk Tešić (Kozara, Gradiška), Pero Tešić (Kozara, Gradiška), Dragan Živanović (Rudar Prijedor), Mahir Rahimić (Budućnost, Banovići), Lazar Kilibarda (Drina HE), Nikola Simonović (Drina HE), Zehrudin Mehmedović (Drina HE), Dragan Došlo (Podrinje, Janja), Hosein Zamani (bez kluba), Milun Joković (Kom, Podgorica, Crna Gora), Milan Trišić (Podrinje, Janja), Oleg Tjulkov (bez kluba), Samer Spahić (Mladost, Ždralovi, Hrvatska), Stefan Radonja (Zvijezda 09 U-19), Stefan Čonjić (Zvijezda 09 U-19), David Tomić (Zvijezda 09 U-19), Miko Davidović (Zvijezda 09 U-19), David Kitić (Zvijezda 09 U-19), Ivan Gambelić (Zvijezda 09 U-19), Luka Damjanović (Trenčin, Slovačka, kraj pozajmice), trener Samir Smajlović (bez kluba).

Otišli: Luka Janković (Dubočica, Leskovac, Srbija), Srđan Vulić (GOŠK, Gabela), Sergej Damjanić (Sloga, Doboj), Lazar Kulić (Drina, Zvornik), Hejford Boafo (Sveikata, Litvanija), Petar Đukanović (Mladost, Lučani, Srbija), Danilo Đulčić (Vršac, Srbija), Aleksandar Mitrović (Romanija), Luka Damjanović (Trenčin, Slovačka), Jovan Milošević (Drina, Zvornik), Dimitrije Petronijević (?), Nikola Njamculović (?), Vladimir Tomović (?), Milenko Andrić (?), trener Bojan Trkulja (?).

