Vico Zeljković s "uticajnim" ljudima u Vašingtonu: Tu je i nekadašnji saradnik Donalda Trampa i lobista Izraela

Vico Zeljković s "uticajnim" ljudima u Vašingtonu: Tu je i nekadašnji saradnik Donalda Trampa i lobista Izraela

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine otputovao je u Sjedinjene Države na poziv organizatora na Nacionalni molitveni doručak u Vašingtonu.

Vico Zeljković s uticajnim ljudima u Vašingtonu Izvor: Facebook/Vico Zeljković

U prestonici SAD, Zeljković se sastao s nekoliko uticajnih osoba, među kojima su i predsjednik i izvršni direktor fondacije CORE, Sten Holms i Bil Vols, koji su poslovni ljudi, politički i vjerski aktivisti.

Oni nisu pretjerano poznati poput političara ili selebriti osova, ali su prema navodima američkih medija, veoma uticajni iza kulisa u konzervativnim, hrišćanskim i političkim krugovima SAD, sa fokusom na međunarodne veze i molitvene inicijative.

"Velika čast i privilegija biti danas u Vašingtonu i susresti se s izuzetno uticajnim ljudima. Hvala Stenu Holmsu i Bilu Volsu na prijateljskom i inspirativnom razgovoru", napisao je prvi čovjek bh. fudbala na društvenim mrežama.

Takođe, Zeljković je održao sastanak i sa Bredom Parskalom, nekadašnjim savjetnikom u kampanji Donalda Trampa, aktuelnog američkog predsjednika.

"Prijatan i prijateljski razgovor u Vašingtonu sa Bredom Parskalom. Uvijek je dobro razmijeniti ideje i iskustva. Radujem se budućem susretu i zajedničkim projektima", naveo je Zeljković.

Parskal danas vodi sopstvene firme fokusirane na digitalnu strategiju i konsultacije, američki mediji su prenijeli da je i lobista Izraela, a ostaje uticajan u konzervativnim i republikanskim krugovima u SAD.

(MONDO)

Vico Zeljković Fudbalski savez BiH molitveni doručak

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Koliko je džabalebaroša otišlo u SAD bože sačuvaj

