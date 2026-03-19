Junior Crvene zvezde na probi u Evertonu

Talentovani junior Crvene zvezde probaće da se dokaže na probi u Evertonu.

Omladinska škola Crvene zvezde značajno je "procvjetala" prethodnih godina, klub ulaže u nju velika sredstva i nada se da će od mladih igrača zaraditi lijep novac, a dok se čeka letnji transfer Vasilija Kostova - za transfer rekord srpskog fudbala - još jedan fudbaler bi mogao da ode.

U pitanju je mladi Aleksa Baštić (18) o kome se do sada nije pričalo previše. U pitanju je štoper koga krasi izuzetna visina (196) i smirenost, a koji će sljedećih sedam dana provesti na probi u Evertonu.

Treniraće na jednom od najmodernijih stadiona "Flaj Dikinson" i trening-centara svijeta, pošto je Everton nedavno uložio zaista ogroman novac u modernizaciju infrastrukture, a vidjećemo da li će se Baštić dokazati trenerima engleskog kluba i da li će poslije toga možda probati da ga angažuju.

Everton je inače dugo pratio Baštića i odlučio je da mu pošalje pozivnicu za probu, a Zvezda nije pravila problem svom junioru i pustila ga je da se sedam dana dokazuje u Engleskoj.

Radi se inače o igraču koji je ponikao u omladinskoj školi Radničkog iz Šida, a igrao je i za kadete Grafičara.

