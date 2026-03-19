logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Junior Crvene zvezde na probi u Evertonu

Nebojša Šatara
0

Talentovani junior Crvene zvezde probaće da se dokaže na probi u Evertonu.

aleksa bastic iz zvezde u evertonu Izvor: shana espinoza/Shutterstock

Omladinska škola Crvene zvezde značajno je "procvjetala" prethodnih godina, klub ulaže u nju velika sredstva i nada se da će od mladih igrača zaraditi lijep novac, a dok se čeka letnji transfer Vasilija Kostova - za transfer rekord srpskog fudbala - još jedan fudbaler bi mogao da ode.

U pitanju je mladi Aleksa Baštić (18) o kome se do sada nije pričalo previše. U pitanju je štoper koga krasi izuzetna visina (196) i smirenost, a koji će sljedećih sedam dana provesti na probi u Evertonu.

Treniraće na jednom od najmodernijih stadiona "Flaj Dikinson" i trening-centara svijeta, pošto je Everton nedavno uložio zaista ogroman novac u modernizaciju infrastrukture, a vidjećemo da li će se Baštić dokazati trenerima engleskog kluba i da li će poslije toga možda probati da ga angažuju.

Everton je inače dugo pratio Baštića i odlučio je da mu pošalje pozivnicu za probu, a Zvezda nije pravila problem svom junioru i pustila ga je da se sedam dana dokazuje u Engleskoj.

Radi se inače o igraču koji je ponikao u omladinskoj školi Radničkog iz Šida, a igrao je i za kadete Grafičara.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Vasilije Kostov gol u derbiju
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Tagovi

FK Crvena zvezda Everton

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC