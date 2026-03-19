Džimi Konors: "Prestanite to da pričate o Novaku Đokoviću"

Čuveni američki teniser Džimi Konors traži od ljudi da prestanu da pričaju o penziji Novaka Đokovića.

Legendarni američki teniser Džimi Konors sve češće staje na stranu Novaka Đokovića. Učinio je to i ovoga puta kada je Đoković potpuno bez razloga bio kritikovan zbog odluke da se povuče sa mastersa u Majamiju, iako je prije godinu dana na ovom turniru igrao finale i izgubio ga od Jakuba Menšika.

Đokovića čeka gubitak bodova i pad na ATP listi, to uvijek dovodi do pitanja njegove motivacije i počne se pričati o tome da bi trebalo da se penzioniše, što je tema koja jako smeta Džimiju Konorsu.

On je u podkastu "The Advantage Connors" izjavio da Nole "ne mora nikome da udovoljava", odgovarajući na zahtjeve navijača i teniskih stručnjaka koji tvrde da bi, ako ne igra na svakom velikom turniru, trebalo da se penzioniše. Prema njegovim mišljenju, moraju da ga puste na miru da rukovodi svojom karijerom kako hoće.

"Ne sviđa mi se kada ljudi okolo govore: ‘Treba da se povuče'. Postoji samo jedan čovjek koji će mi reći da će da se povuče, a to je on sam. Ne možete nekome oduzeti nešto što toliko voli. Njegova karijera to dokazuje, način na koji igra, koliko uživa u onome što radi i kako stalno teži da održi nivo koji njega zadovoljava", poručio je osvajač osam grend slem titula koji može da razumije Đokovića.

"Udovolji samom sebi, Novače"

Na kraju je naglasio da Đoković treba da "udovolji sebi", jer je on taj koji je osvojio sve i sada bira da provodi više vremena sa porodicom, odnosno da bira turnire na kojima će igrati - kako je i sam rekao u odnosu na to gdje se lijepo osjeća.

"On mora da zadovolji sebe, i ako ode odatle sa osjećajem da je uradio sve što je mogao, a to je ono što radi, i izgleda kao da to radi svakog dana, ne možete tražiti ništa više", zaključio je Amerikanac koji već godinama na pozitivan način govori o Đokoviću i redovno ga brani.

Novak juri Konorsov rekord

Znamo da je Novak Đoković vlasnik svih najvažnijih rekorda u tenisu, ali jedan je u rukama Džimija Konorsa. Đoković je do sada osvojio 101 turnir u karijeri, a Džimi Konors je apsolutni rekorder sa 109. Takođe, Novak nije daleko ni od toga da stigne Konorsa po ukupnom broju pobjeda na turnirima, u ovom trenutku ih Amerikanac ima stotinak više, što je realan cilj ako Nole bude igrao do Los Anđelesa 2028.

