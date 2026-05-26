Novakove riječi o Monfisu rasplakale Svitolinu na Rolan Garosu

Autor Goran Arbutina
Kada je čula kako je Novak ispratio njenog muža Elina Svitolina nije izdržala i zaplakala je.

Novakove riječi o Monfisu rasplakale Svitolinu

Gael Monfis je završio nevjerovatnu karijeru koju je imao na Rolan Garosu pošto napušta profesionalni tenis. Na tribinama na njegovom poslednjem meču na kome je izgubio od Uga Gastona bila je i Monfisova supruga, poznata ukrajinska teniserka Elina Svitolina. 

U tekstu pod naslovom "Supruga legende Rolan Garosa u suzama nakon specijalnih poruka Rafaela Nadala i Novaka Đokovića" britanski "Ekspres" navodi da je Svitolina zaplakala upravo nakon što je sa video bima puštena pozdravna poruka Novaka Đokovića.

"Gael je prijatelj i neko kome sam se divio od 13. godine, On zaslužuje da ga slavimo ne samo kao tenisera nego i kao čovjeka. Dodirnuo je toliko srca i svi savremenici ga poštuju, kako na muškom tako i na ženskom turu. Ne znam nikoga ko ne voli Gaela. Jedan je od omiljenih ljudi koje poznajem, omiljeni igrač za gledanje", rekao je Novak u svojoj pozdravnoj poruci. 

Nije ovo jedini oproštaj Novaka

"On se uvijek smeje, uvijek je pozitivan. Prošao je mnogo toga u karijeri, imao je problema sa povredama i vraćao se. On je jedan od atletski najmoćnijih tenisera na svijetu. Njegova proklizovanja, njega odbrana, udarci preko glave i neki posebni udarci su razlog zbog kog će nam faliti. On je jedan od mojih omiljenih igrača za gledanje i sigurno je omiljeni protivnik. Izvinite, ali morao sam da pomenem to", rekao je Novak uz osmijeh referišući na svojih 20 pobjeda", rekao je Novak o Monfisu nakon što je pobijedio u prvom kolu Rolan Garosa.

Gael pričao o ljubavi

Kada se sam Gael Monfis opraštao od publike na Rolan Garosu u jednom momentu se okrenuo i ka publici gdje je bila Svitolina. Imao je dirljive riječi o svojoj supruzi. 

"Ali ne govorim o Elini Svitolini, govorim o Elini kao ženi, pravoj ženi, mojoj supruzi, koja je bila tu u svim trenucima, u svakom trenutku. Koja je uvijek znala da me podrži kao čovjeka, a ne kao tenisera. Koja je uvijek bila uz mene u mojim sumnjama, koja je uvijek znala da me podigne, da me ohrabri, da me voli i, prije svega, podarila mi je najljepši dar na svijetu – našu ćerku", rekao je Monfis i dodao kratko: "Volim te".

Gotova je velika karijera

Poslije nevjerovatne borbe u pet setova ispao je Francuz koji se oprašta ove godine od Uga Gastona rezultatom 2-6 3-6 6-3 6-2 0-6. U karijeri je Monfis osvojio 13 titula i postao je najstariji ATP šampion kada je sa 38 godina i četiri mjeseca osvojio turnir u Ouklendu prošle sezone. Najviše je dogurao do polufinala grend slemova Monfis, a bio je 6. na ATP listi.

