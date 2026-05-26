Pratimo mečeve posljednjeg, 36. kola bh. prvenstva.
Još tri utakmice ostale su do kraja sezone u Premijer ligi BiH, nakon čega će biti spuštena zavjesa na domaća takmičenja.
Odavno su riješene sve dileme kada je u pitanju vrh tabele, Borac je šampion, u Evropu će osvajač Kupa BiH Zrinjski, kao i Sarajevo i Velež, dok je siutacija u dnu neizvjesnija. Jasno je da će u niži rang Rudar Prijedor, dok će drugi putnik biti poznat nakon što budu okončani mečevi u Banjaluci i Doboju.
Borac će od 18 časova ugostiti Posušje, dok će Sloga igrati sa otpisanim "rudarima". U slučaju da Banjalučani i Dobojlije slave, Posušaci će ispasti iz lige, a u svim ostalim kombinacijama Sloga će morati u niži rang.
Od 19 časova počinje mostarski derbi, Zrinjski dočekuje Velež, ali ovaj duel nema rezultatski značaj za tabelu.
PREMIJER LIGA BIH - 36. KOLO:
Borac - Posušje (18.00)
Sloga - Rudar Prijedor
Zrinjski - Velež (19.00)
Odigrano juče:
Sarajevo - Željezničar 1:0
Široki Brijeg - Radnik 4:0
6' - Bez uzbuđenja na Gradskom stadionu
Pokloni za Vranješa, Kvržića i Pupovca
5' - Ipak je penal
Još jednom je Petrović pokazao na "kreč" i ovaj put ostao pri prvobitnoj odluci.
Jović je siguran, Sloga vodi.Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak
4' - Ništa od penala
Pogledao je Petrović snimak i odlučio da penala nema.
1' - Odmah penal u Doboju!
Sloga je nakon 40 sekundi dobila penal.
Traje VAR provjera na "Lukama". Moraće sudija Dragan Petrović da pogleda ovu situaciju.
Sastavi, Sloga - Rudar Prijedor
- SLOGA: Erić, Omić, Mehmedović, Predragović, Redžić, Ovčina, Letić, Tatar, Kvesić, Kunić, Jović. Trener: Nedim Jusufbegović.
- RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Koral, Mohedano, Fereiroa, Ramić, Bolivar, Puentes, Gvasalija, Keranović, Grbić, Mrđa. Trener: Goran Kecman.
Sastavi, Borac - Posušje
- BORAC: Ćetković, Paskval, Juričić, Vuković, Hrelja, Grahovac, Rogan, Karolina, Dijuf, Skorup, Deket. Trener: Vinko Marinović.
- POSUŠJE: Šubarić, Kerkez, Kreković, Čuić, Filipović, Begić, Hanuljak, Lasić, Majstorović, Kukavica, Mulato. Trener: Dario Bašić.
Zagrijavanje u toku, tribine se polako pune
Crni niz Posušaka
Posušje nema premijerligašku pobjedu od 10. aprila, kada je na "Mokrom Docu" savladan Široki Brijeg (2:0). Nakon toga, tim Darija Bašića je upisao četiri remija i tri poraza. Sa druge strane, Sloga je u posljednja četiri kola uknjižila sedam bodova, a možda i najvažniji trijumf bio je u prošlom kolu, upravo na gostovanju Posušju (1:0).Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak
Šta se dešava u slučaju istog broja bodova?
Međusobni skor odlučuje u slučaju da dvije ekipe na kraju imaju identičan broj bodova. Sloga je ove sezone dva puta savladala Posušje, te jednom remizirala, tako da je tim Nedima Jusufbegovića tu u prednosti. Ipak, za opstanak je Dobojlijama potreban trijumf protiv Rudar Prijedora, ali i slavlje Borca u duelu sa Posušjem.
Ko su novi članovi Premijer lige BiH?
Šampion Prve lige Federacije BiH je zenički Čelik, dok je najbolja ekipa u Republici Srpkoj banjalučki BSK. Ipak, treba sačekati licenciranje i vidjeti da li će Zeničani i Banjalučani zaista zaigrati u premijerligaškom društvu ili će kao i prethodnih sezona biti određenih promjena.
Ko ispada?
Pratimo uživo posljednje mečeve 36. kola Premijer lige BiH.
UKRATKO
- Borac - Posušje 0:0
- Sloga - Rudar Prijedor 1:0