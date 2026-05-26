UŽIVO: Ipak penal u Doboju, Sloga vodi! 0

Pratimo mečeve posljednjeg, 36. kola bh. prvenstva.

Još tri utakmice ostale su do kraja sezone u Premijer ligi BiH, nakon čega će biti spuštena zavjesa na domaća takmičenja.

Odavno su riješene sve dileme kada je u pitanju vrh tabele, Borac je šampion, u Evropu će osvajač Kupa BiH Zrinjski, kao i Sarajevo i Velež, dok je siutacija u dnu neizvjesnija. Jasno je da će u niži rang Rudar Prijedor, dok će drugi putnik biti poznat nakon što budu okončani mečevi u Banjaluci i Doboju.

Borac će od 18 časova ugostiti Posušje, dok će Sloga igrati sa otpisanim "rudarima". U slučaju da Banjalučani i Dobojlije slave, Posušaci će ispasti iz lige, a u svim ostalim kombinacijama Sloga će morati u niži rang.

Od 19 časova počinje mostarski derbi, Zrinjski dočekuje Velež, ali ovaj duel nema rezultatski značaj za tabelu.

Pratite sve mečeve uživo na našem portalu klikom na karticu "Razvoj događaja".

PREMIJER LIGA BIH - 36. KOLO:

Borac - Posušje (18.00)
Sloga - Rudar Prijedor
Zrinjski - Velež (19.00)

Odigrano juče:

Sarajevo - Željezničar 1:0
Široki Brijeg - Radnik 4:0



Bojan Jakovljević
18:11

6' - Bez uzbuđenja na Gradskom stadionu

18:10

Pokloni za Vranješa, Kvržića i Pupovca

18:06

5' - Ipak je penal

Još jednom je Petrović pokazao na "kreč" i ovaj put ostao pri prvobitnoj odluci.

Jović je siguran, Sloga vodi.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

18:04

4' - Ništa od penala

Pogledao je Petrović snimak i odlučio da penala nema. 

18:01

1' - Odmah penal u Doboju!

Sloga je nakon 40 sekundi dobila penal.

Traje VAR provjera na "Lukama". Moraće sudija Dragan Petrović da pogleda ovu situaciju.

17:58

Sastavi, Sloga - Rudar Prijedor

      • SLOGA: Erić, Omić, Mehmedović, Predragović, Redžić, Ovčina, Letić, Tatar, Kvesić, Kunić, Jović. Trener: Nedim Jusufbegović.
      • RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Koral, Mohedano, Fereiroa, Ramić, Bolivar, Puentes, Gvasalija, Keranović, Grbić, Mrđa. Trener: Goran Kecman.
17:51

Sastavi, Borac - Posušje

      • BORAC: Ćetković, Paskval, Juričić, Vuković, Hrelja, Grahovac, Rogan, Karolina, Dijuf, Skorup, Deket. Trener: Vinko Marinović.
      • POSUŠJE: Šubarić, Kerkez, Kreković, Čuić, Filipović, Begić, Hanuljak, Lasić, Majstorović, Kukavica, Mulato. Trener: Dario Bašić.
17:26

Zagrijavanje u toku, tribine se polako pune

16:49

Crni niz Posušaka

Posušje nema premijerligašku pobjedu od 10. aprila, kada je na "Mokrom Docu" savladan Široki Brijeg (2:0). Nakon toga, tim Darija Bašića je upisao četiri remija i tri poraza. Sa druge strane, Sloga je u posljednja četiri kola uknjižila sedam bodova, a možda i najvažniji trijumf bio je u prošlom kolu, upravo na gostovanju Posušju (1:0).

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

16:44

Šta se dešava u slučaju istog broja bodova?

Međusobni skor odlučuje u slučaju da dvije ekipe na kraju imaju identičan broj bodova. Sloga je ove sezone dva puta savladala Posušje, te jednom remizirala, tako da je tim Nedima Jusufbegovića tu u prednosti. Ipak, za opstanak je Dobojlijama potreban trijumf protiv Rudar Prijedora, ali i slavlje Borca u duelu sa Posušjem.

16:41

Ko su novi članovi Premijer lige BiH?

Šampion Prve lige Federacije BiH je zenički Čelik, dok je najbolja ekipa u Republici Srpkoj banjalučki BSK. Ipak, treba sačekati licenciranje i vidjeti da li će Zeničani i Banjalučani zaista zaigrati u premijerligaškom društvu ili će kao i prethodnih sezona biti određenih promjena.

16:36

Ko ispada?

Posušje ili Sloga?

      • Borac - Posušje (18.00)
      • Sloga - Rudar Prijedor (18.00)
16:35

Dobro došli u MONDO prenos uživo

Pratimo uživo posljednje mečeve 36. kola Premijer lige BiH.

UKRATKO

  • Borac - Posušje 0:0
  • Sloga - Rudar Prijedor 1:0
