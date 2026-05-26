Pratimo mečeve posljednjeg, 36. kola bh. prvenstva.

Još tri utakmice ostale su do kraja sezone u Premijer ligi BiH, nakon čega će biti spuštena zavjesa na domaća takmičenja.

Odavno su riješene sve dileme kada je u pitanju vrh tabele, Borac je šampion, u Evropu će osvajač Kupa BiH Zrinjski, kao i Sarajevo i Velež, dok je siutacija u dnu neizvjesnija. Jasno je da će u niži rang Rudar Prijedor, dok će drugi putnik biti poznat nakon što budu okončani mečevi u Banjaluci i Doboju.

Borac će od 18 časova ugostiti Posušje, dok će Sloga igrati sa otpisanim "rudarima". U slučaju da Banjalučani i Dobojlije slave, Posušaci će ispasti iz lige, a u svim ostalim kombinacijama Sloga će morati u niži rang.

Od 19 časova počinje mostarski derbi, Zrinjski dočekuje Velež, ali ovaj duel nema rezultatski značaj za tabelu.

Pratite sve mečeve uživo na našem portalu klikom na karticu "Razvoj događaja".

PREMIJER LIGA BIH - 36. KOLO:

Borac - Posušje (18.00)

Sloga - Rudar Prijedor

Zrinjski - Velež (19.00)

Odigrano juče:

Sarajevo - Željezničar 1:0

Široki Brijeg - Radnik 4:0



