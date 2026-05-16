Slavlje u Zenici: Čelik se vratio u Premijer ligu BiH nakon šest godina

Zenički Čelik šampion Prve lige Federacije BiH.

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica

Gostujućom pobjedom protiv Tuzla sitija 2:1, fudbaleri Čelika i matematički su osigurali titulu u Prvoj ligi Federacije BiH. Tri kola prije kraja, drugoplasiranoj Stupčanici Zeničani "bježe" 15 bodova (tim iz Olova ima odigran meč manje), tako da ćemo ih naredne sezone ponovo gledati u Premijer ligi BiH.

Poslije punih šest godina, premijerligaški fudbal zaigraće se na stadionu "Bilino polje".

Dugo su se Zeničani mučili da se vrate u elitni rang bh. fudbala odakle su ispali 2020. godine. Od sezone 2020/21. morali su iz najnižeg ranga da krenu u pohod ka najvišem rangu. Iste godine stigla je titula u Kantonalnoj ligi, naredne dvije godine Čelik je proveo u Drugoj ligi Federacije BiH, a onda je tri sezone igrao u prvoligaškom društvu. Sada je dominantno osvojio titulu u Prvoj ligi Federacije BiH i vratio se među najbolje klubove u BiH.







Čelik ima i najboljeg strijelca lige Anesa Mašića (14 golova), najbolji napad i najbolju odbranu, pretrpio je samo jedan poraz u sezoni, upravo od Stupčanice (1:3), tako da je bez većih problema stigao do šampionskog slavlja i promocije u viši rang.