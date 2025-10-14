logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sloboda dobila novog trenera: Dosadašnji strateg juniorske ekipe mijenja Igora Jankovića!

Sloboda dobila novog trenera: Dosadašnji strateg juniorske ekipe mijenja Igora Jankovića!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Denis Karić je novi trener prvoligaša sa Tušnja.

Denis Karić novi trener Slobode iz Tuzle Izvor: FK Sloboda Tuzla

Nasljednik Igora Jankovića na mjestu trenera u Slobodi biće Denis Karić, saopštio je ovog utorka klub sa Tušnja.

Karić je proteklih sezona vodio juniorski tim kluba sa Tušnja, sa kojim je ostvario zapažene rezultate, ali i pokazao izuzetan trenerski potencijal.

"Njegovo poznavanje klupske filozofije, rad s mladim igračima i dugogodišnja povezanost sa Slobodom bili su ključni faktori prilikom donošenja ove odluke.

Uprava kluba izrazila je puno povjerenje u novog šefa te mu je dala odriješene ruke da sam formira stručni štab s kojim će raditi u narednom periodu.

FK Sloboda Denisu želi puno sreće i uspjeha u nastavku sezone, uz uvjerenje da će zajedničkim radom ekipa ostvariti ciljeve koji su pred nama", rečeno je iz tuzlanskog prvoligaša.

Tokom igračke karijere, Karić je osim Slobode branio i boje Željezničara i Bratstva iz Gračanice.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloboda Tuzla fudbal Denis Karić treneri Prva liga FBiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC