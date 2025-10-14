Sloboda dobila novog trenera: Dosadašnji strateg juniorske ekipe mijenja Igora Jankovića!

Denis Karić je novi trener prvoligaša sa Tušnja.
Nasljednik Igora Jankovića na mjestu trenera u Slobodi biće Denis Karić, saopštio je ovog utorka klub sa Tušnja.
Karić je proteklih sezona vodio juniorski tim kluba sa Tušnja, sa kojim je ostvario zapažene rezultate, ali i pokazao izuzetan trenerski potencijal.
"Njegovo poznavanje klupske filozofije, rad s mladim igračima i dugogodišnja povezanost sa Slobodom bili su ključni faktori prilikom donošenja ove odluke.
Uprava kluba izrazila je puno povjerenje u novog šefa te mu je dala odriješene ruke da sam formira stručni štab s kojim će raditi u narednom periodu.
FK Sloboda Denisu želi puno sreće i uspjeha u nastavku sezone, uz uvjerenje da će zajedničkim radom ekipa ostvariti ciljeve koji su pred nama", rečeno je iz tuzlanskog prvoligaša.
Tokom igračke karijere, Karić je osim Slobode branio i boje Željezničara i Bratstva iz Gračanice.
(mondo.ba)