Sloboda dobila novog trenera: Dosadašnji strateg juniorske ekipe mijenja Igora Jankovića!

Denis Karić je novi trener prvoligaša sa Tušnja.

Izvor: FK Sloboda Tuzla

Nasljednik Igora Jankovića na mjestu trenera u Slobodi biće Denis Karić, saopštio je ovog utorka klub sa Tušnja.

Karić je proteklih sezona vodio juniorski tim kluba sa Tušnja, sa kojim je ostvario zapažene rezultate, ali i pokazao izuzetan trenerski potencijal.

"Njegovo poznavanje klupske filozofije, rad s mladim igračima i dugogodišnja povezanost sa Slobodom bili su ključni faktori prilikom donošenja ove odluke.

Uprava kluba izrazila je puno povjerenje u novog šefa te mu je dala odriješene ruke da sam formira stručni štab s kojim će raditi u narednom periodu.

FK Sloboda Denisu želi puno sreće i uspjeha u nastavku sezone, uz uvjerenje da će zajedničkim radom ekipa ostvariti ciljeve koji su pred nama", rečeno je iz tuzlanskog prvoligaša.

Tokom igračke karijere, Karić je osim Slobode branio i boje Željezničara i Bratstva iz Gračanice.

(mondo.ba)