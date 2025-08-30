logo
Alarmantno u Slobodi: Tuzlanski klub ne može računati na pola tima, traže odgodu utakmice

Autor Haris Krhalić
0

FK Sloboda zatražio je odgodu utakmice 2. kola Prve lige FBiH.

fk sloboda Izvor: Promo/FK Sloboda Tuzla

Fudbalski klub Sloboda zatražio je odgodu utakmice 2. kola Prve lige FBiH protiv Radnika iz Hadžića.

Tuzlanski klub ne raspolaže kompletnim igračkim kadrom zbog stomačnog virusa koji je zahvatio više od pola ekipe.

"Fudbalski klub Sloboda primoran je uputiti zvaničan zahtjev za odgodu utakmice 2. kola Prve lige Federacije BiH protiv Radnika iz Hadžića. Nažalost, više od polovine našeg tima zahvatio je stomačni virus koji je u vrlo kratkom vremenu ozbiljno poremetio pripreme za predstojeći meč Veliki broj igrača, kao i treneri ekipe, morali su potražiti ljekarsku pomoć, pa stručni štab trenutno ne raspolaže kompletnim igračkim kadrom", poručili su iz Slobode i dodali:

"Uprava kluba je u stalnoj komunikaciji sa nadležnim organima Saveza kako bi se naš zahtjev razmotrio u najkraćem mogućem roku. Ovo je situacija na koju niko u klubu nije mogao uticati, ali zdravlje naših fudbalera i stručnog štaba mora biti na prvom mjestu. Vjerujemo da ćete prepoznati ozbiljnost trenutka i stati uz nas — kao što ste to uvijek činili."

