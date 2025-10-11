logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Igor Janković nakon današnjeg poraza Slobode podnio ostavku

Igor Janković nakon današnjeg poraza Slobode podnio ostavku

Autor Haris Krhalić
0

Poraz od Budućnosti iz Banovića i ostavka Igora Jankovića na klupi Slobode.

Igor Janković podnio ostavku u Slobodi Izvor: FK Sloboda Tuzla

FK Sloboda Tuzla doživjela je poraz na Tušnju od ekipe Budućnosti iz Banovića rezultatom 2:0. Nakon meča osmog kola Prve lige FBiH trener Slobode Igor Janković podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba tuzlanskog kluba.

Budućnost je današnji meč dočekala na posljednjem mjestu tabele, a nakon što u prvom poluvremenu meča na Tušnju nije bilo golova, gosti su u posljednjih pola sata stigli do dva gola i trijumfa.

Današnji poraz Slobode bio je treći u dosadašnjem dijelu šampionata te zauzimaju četvrto mjesto na tabeli sa šest bodova manje od prvoplasiranog TOŠK- a iz Tešnja koji je danas remizirao sa Radnikom iz Hadžića.

Očigledno da je poraz od posljednjoplasirane ekipa bio kap koja je prelila času i označio kraj Jankovićevog angažmana u "gradu soli".

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Igor Janković FK Sloboda Tuzla Prva liga FBiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC