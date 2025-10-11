Igor Janković nakon današnjeg poraza Slobode podnio ostavku

Poraz od Budućnosti iz Banovića i ostavka Igora Jankovića na klupi Slobode.

Izvor: FK Sloboda Tuzla

FK Sloboda Tuzla doživjela je poraz na Tušnju od ekipe Budućnosti iz Banovića rezultatom 2:0. Nakon meča osmog kola Prve lige FBiH trener Slobode Igor Janković podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba tuzlanskog kluba.

Budućnost je današnji meč dočekala na posljednjem mjestu tabele, a nakon što u prvom poluvremenu meča na Tušnju nije bilo golova, gosti su u posljednjih pola sata stigli do dva gola i trijumfa.

Današnji poraz Slobode bio je treći u dosadašnjem dijelu šampionata te zauzimaju četvrto mjesto na tabeli sa šest bodova manje od prvoplasiranog TOŠK- a iz Tešnja koji je danas remizirao sa Radnikom iz Hadžića.

Očigledno da je poraz od posljednjoplasirane ekipa bio kap koja je prelila času i označio kraj Jankovićevog angažmana u "gradu soli".