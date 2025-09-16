logo
"Globtroter" treći put u Tuzli: Nikola Komazec ponovo obukao dres Slobode!

Autor Dragan Šutvić
0

Nikola Komazec je treći put u karijeri stigao na Tušanj.

Nikola Komazec treći put došao u Slobodu Izvor: FK Sloboda (Tuzla)

Fudbalski "globtroter" Nikola Komazec (37) treći put u karijeri oblači dres tuzlanske Slobode!

Napadač rođen u Vrbasu predstavljen je danas na Tušnju, a crveno-crni dres nosiće do kraja sezone, u kojoj se Sloboda takmiči u Prvoj ligi FBiH.

Prvi put je Komazec stigao na Tušanj pred početak sezone 2022-2023. Odigrao je 26 utakmica i postigao pet golova, prije nego što je otišao u Rudar Prijedor, odakle je 2024. godine drugi put stigao u "grad soli".

Tokom drugog mandata, nastupio je 14 puta i postigao četiri pogotka.

U Bosni i Hercegovini je Komazec još branio boje Sarajeva i Zvijezde 09, dok je internacionalno iskustvo sticao na brojnim svjetskim destinacijama – Rumuniji (Petrolul), Tajlandu (Supanburi, Pataja junajted, Kasetsart, Ajutaja junajted), Južnoj Koreji (Busan), Norveškoj (Haugesund), Gruziji (Dinamo Batumi), Hong Kongu (Saut Čajna, Hong Kong Pegazus, Sadern, Kiči), Egiptu (Smuha), Libanu (Salam), Indoneziji (Bajangkara) i Slovačkoj (Košice).

(mondo.ba)

