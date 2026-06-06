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Andre Agasi razočaran zbog otkazivanja polufinala Rolan Garosa: "Ovako sam i ja sa 56 mogao u finale"

Andre Agasi razočaran zbog otkazivanja polufinala Rolan Garosa: "Ovako sam i ja sa 56 mogao u finale"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nekadašnji šampion Rolan Garosa ostao bez teksta na vijest da je otkazano polufinale.

agasi razocaran zbog rolan garosa i otkazanog polufinala Izvor: TNT sports/Screenshot

Organizatori Rolan Garosa doživjeli su pravi debakl u završnici turnira, jer polufinale Mateo Arnaldi - Flavio Koboli nije ni odigrano. Arnaldi se povukao zbog virusa, i to nakon što je prethodno u četvtfinalu prošao predajom Matea Beretinija, poslije manje od dva seta meča(7:5, 5:2).

Američki grend slem šampion Andre Agasi ostao je zatečen Arnaldijevom predajom i prije izlaska na teren.

"Ja sam mogao da pobijedim Arnaldija danas, sa 56 godina. Ako se ne pojaviš, onda ne pobjeđuješ. Razočaravajuće je. Ovaj turnir je bio pun iznenađenja, a ovo nije iznenađenje koje bi iko htio da vidi. Imao je meč od dva seta u četvrtfinalu (Beretini mu predao, prim. novin.) i imao je vrijeme da se fizički oporavi, ali očigledno se suočava sa nečim. Bilo bi bolje da je to nešto sa čim nije mogao da se izbori. Ovo je razočaravajuće", rekao je Agasi u studiju TNT Sportsa.

Navijači su tako ostali bez meča za koji su kupili karte, a Flavio Koboli postao je finalista Rolan Garosa i igraće za titulu protiv Aleksandra Zvereva, Nijemca koja istorijsku šansu da osvoji svoj prvi grend slem. Biće ovo njegovo peto grend slem finale i igraće u nedjelju protiv desetoplasiranog igrača svijeta za titulu.

Agasi će komentarisati ovog vikenda žensko finale Mira Andrejeva (Rusija) - Maja Hvalinska (Poljska), a biće i u nedjelju na stadionu "Filip Šatrije", na kojem je 1999. godine postao šampion Rolan Garosa. Pobijedio je te godine Andreja Medvedeva u finalu, a u polufinalu Dominika Hrbaija. Bio je to jedan od njegovih osam grend slem trofeja nekadašnjeg "Broja jedan".

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Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu
Izvor: YouTube/Tennis TV
Izvor: YouTube/Tennis TV

(MONDO)

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Tagovi

Andre Agasi Tenis Rolan Garos

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