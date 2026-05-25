Utorak je "Dan D" za Slogu: Nadam se da smo spremni, moramo iskoristiti pozitivan momenat

Trener Dobojlija Nedim Jusufbegović najavio je meč odluke protiv Rudar Prijedora.

Sloga je trijumfom protiv Posušja u prošlom kolu došla veoma blizu opstanka, ali osim trijumfa na zatvaranju sezone protiv Rudar Prijedora biće im potrebno i da Borac savlada Posušje.

Tim Nedima Jusufbegovića trenutno za Posušacima zaostaje tri boda, pa će sve nare polagati u šampiona BiH, da će novu titulu na Gradskom stadionu u Banjaluci proslaviti uz nova tri boda.

"Došli smo do kraja, čeka nas teška i zahtjevna utakmica, teža nego u Posušju. Nadam se da smo spremni, da ćemo iskoristiti ovaj pozitivan momenat i dati posljednji atom snage da sutra pobijedimo. Treba da vjerujemo i nadamo se da će nam rezultat sa drugog terena ići u prilog i da ćemo obezbijediti opstanak", poručio je Jusufbegović.

Podsjetimo, Rudar Prijedor više nema šanse za opstanak. Sve što mogu "rudari" je da sa sobom "povuku" Slogu i niži rang i eventualnim trijumfom prepuste Dobojlijama posljednje mjesto.

Meč Sloge i Rudar Prijedora na programu je u utorak od 18 časova na dobojskim "Lukama", a u istom terminu biće odigran i dvoboj u Banjaluci.



