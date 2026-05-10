Željezničar u nastavku slomio otpor Sloge: Dobojlije pred ispadanjem iz Premijer lige BiH

Bojan Jakovljević
Svi golovi na "Grbavici" postignuti u drugom poluvremenu.

Miloš Gigović, Željezničar - Sloga, Toni Jović Izvor: Promo/FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Mučio se Željezničar protiv posljednjeplasirane Sloge, ali je na kraju ipak stigao do ubjedljive pobjede i gurnuo Dobojlije ka nižem rangu takmičenja.

Nakon prvog poluvremena bez golova, u nastavku su tri lopte završile u mreži gostiju.

  • ŽELJEZNIČAR - SLOGA 3:0 (0:0)
    /Krpić 55, Prokop 69, Jaganjac 76/

Sloga je pružila solidan otpor u prvih 45 minuta, imala i prilike, ali je u nastavku potpuno pala.

Raspoložen je bio Sulejman Krpić, koji je prvo u 55. minutu zatresao mrežu Bojana Pavlovića, a onda u 69. minutu asistirao Dominiku Prokopu, strijelcu za 2:0. Potom je Krpić ustupio svoje mjesto Hamzi Jaganjcu, koji je u 76. minutu pogodio za konačnih 3:0.

Željezničar danas nije imao rezultatski imperativ za razliku od Sloge, koja je tri kola prije kraja sezone već jednom nogom u nižem rangu, odnosno Prvoj ligi Republike Srpske. Dobojlije sada zaostaju šest bodova za Radnikom koji je u sigurnoj zoni.

  • ŽELJEZNIČAR: Muftić, Odinaka (80. Gojak), Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić (70. Jaganjac), Šabić, Žoao Erik (80. Raščić), Galčev (70. Peišoto), Milošević (46. Prokop), Zedorf. Trener: Savo Milošević.
  • SLOGA: Pavlović, Omić, Mehmedović, Predragović (65. Ovčina), Redžić (65. Damjanić), Letić, Žerjal, Tatar (79. Kunić), Dejanović (65. Zličić), Jović, Vidić (79. Šešlak). Trener: Nedim Jusufbegović.



